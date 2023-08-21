حضرات المحترمين: السلطات المحلية ومنصور بونابرت

تتناول المدونة الرابعة من "حضرات المحترمين" (3 دقائق) نضال السلطات المحلية العربية بعد قرار وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، تجميد تحويل 200 مليون شيكل من هبات الموازنة للسلطات المحلية العربية، ونهج منصور (عباس) بونابرت "الجديد"، وكيف أن نضال السلطات المحلية يفند ويثبت فشل "النظرية البونابرتية" المستجدة.
حضرات المحترمين؛ مدونة صوتية أسبوعية للزميل رامي منصور، رئيس تحرير موقع عرب 48، يقدّم فيها تعليقًا على الأحداث الجارية وقضايا أخرى بإيجاز.
للتواصل عبر البريد الإلكتروني: rami.m@arab48.com
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