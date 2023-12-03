الضفّة الغربيّة والحرب على غزّة

في هذا اللقاء من بودكاست "مدى الكرمل" - المركز العربي للدراسات التطبيقيّة والاجتماعيّة "مدى الكرمل"، نستضيف الأستاذ وليد حباس، الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليّة "مدار"، في لقاء هو الخامس ضمن مجموعة اللقاءات التي نخصّصها للحرب الإسرائيليّة على غزّة.

نناقش في هذا اللقاء الحالة العامّة في الضفّة الغربيّة عشيّة الحرب، والتي تخضع لثلاث "سلطات" على أرض الواقع: السلطة الفلسطينيّة، جيش الاحتلال الإسرائيلي، والمستوطنون في مناطق الضفّة، والتي تتحكّم جميعها بأي تحرّك فلسطيني شعبي فيها، مع توضيح التمايزات بين المناطق الفلسطينيّة في الضفة.

كذلك نناقش دور السلطة الفلسطينيّة في هذه الحرب، ودورها المستقبلي وفق التصوّرات الأمريكيّة والإسرائيليّة التي يتم الحديث عنها، على اعتبار أنّ غزّة ستكون بدون سلطة بعد الحرب كما تشير هذه التصوّرات.

في الختام نحاول أن نستقرأ السيناريوهات المختلفة لما بعد الحرب، وتحديدًا فيما إذا كانت ستعجّل برأب الصدع الفلسطيني وإنهاء الانقسام في مواجهة الاحتلال.

تقديم: طارق خطيب