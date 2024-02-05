بودكاست | مدى الكرمل

بودكاست "مدى الكرمل" إسرائيل: 120 يوما على الحرب

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‏‎في هذا اللقاء من بودكاست "مدى الكرمل" - المركز العربي للدراسات التطبيقيّة والاجتماعيّة، نستضيف د. مهنّد مصطفى، مدير برنامج دعم طلبة الدراسات العليا في مدى الكرمل، للحديث عن إسرائيل بعد مرور أربعة أشهر على الحرب على غزّة.

‏‎في لقائنا نقدّم قراءة للمشهد السياسي في إسرائيل في أعقاب حرب طويلة الأمد بالمفاهيم الاسرائيليّة، والمناقضة للعقيدة العسكريّة الإسرائيليّة القائمة على مبدأ الحرب الخاطفة والحسم العسكري، وأثر ذلك على مواقف المجتمع الإسرائيلي منها، بالذات وانّ هذه الحرب تأتي بعد انقسامات عميقة في المجتمع الإسرائيلي في اعقاب خطة اليمين لإصلاح القضاء والاحتجاج عليها لاسابيع طويلة قبيل الحرب.

‏‎كذلك نتطرّق لفشل إسرائيل في تحقيق أهدافها العسكريّة التي كانت قد صرّحت بها مع انطلاق الحرب، ولتبدّل وتغيّر هذه الأهداف على محور الزمن رغم الدعم الأميركي والغربي غير المشروطين، إضافةً للقضايا الخلافيّة المستجدّة في إسرائيل، وعلى رأسها قضيّتي الأسرى وعودة الإسرائيليّين ممّن تركوا بيوتهم مع انطلاق الحرب في الجبهة الشماليّة والجنوبيّة.

‏‎بالإضافة، نناقش الموقف الأميركي من الحرب والذي لم يعد يرى أيّ امكانيّة في تحقيق الأهداف الاسرائيليّة لهذه الحرب عسكريًّا، وبالتالي محاولة أميركا للدفع باتّجاه الحلول الدبلوماسيّة من خلال صفقة لتبادل الاسرى ووقف الحرب، ومنع توسّع رقعتها مع الجبهات غير الفلسطينيّة.

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