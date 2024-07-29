بودكاست | مدى الكرمل

حركة التضامن العالمي والقضيّة الفلسطينيّة

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في هذه الحلقة من بودكاست "مدى الكرمل" نناقش حركة التضامن العالمي مع فلسطين وإعادة عولمة قضيّتها، مع ضيفتنا د. ياسمين ضاهر، الباحثة في الفلسفة السياسيّة والأخلاق، والمديرة المشاركة لشبكة "فبراير" للمؤسّسات الإعلاميّة العربيّة المستقلّة.

نتناول عودة حركة التضامن العالمي مع فلسطين التي نشطت في أعقاب شنّ حرب الإبادة الجارية على غزّة، بمشاركة شرائح وأوساط مختلفة، والتي لم تكن محصورة بالضرورة بالنشطاء السياسيّين.

ونناقش هذا التضامن عربيًّا، ونثير الأسئلة حول شكل هذا التضامن وحجمه، وحول تأثير ثورات الربيع العربي على هذا الحراك، ونخوض في تحديّات ومعيقات التضامن العالمي، ابتداءً بقمع الأنظمة الدكتاتوريّة العربيّة أو الأنظمة الديمقراطيّة الغربيّة المناصرة لإسرائيل لهذا التضامن، وانتهاءً بغياب المشروع الوطني الفلسطيني ووضوحه.

في ختام اللقاء نتحدّث عن دور الفلسطينيّين في هذه الحراكات العالميّة، وعن تأثيرنا فيها.

إعداد وتقديم: طارق خطيب

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