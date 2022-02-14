انطلاق "على ما يُرام" مع علاء ومرام في منصّة "بودكاست عـ٤٨ـرب"

ينطلق، اليوم الاثنين، الـبودكاست الجديد "على ما يُرام" الذي يُبث على منصة "بودكاست عـ٤٨ـرب"، ويُقدّمه، ويُعدّه د. مرام مصاروة، والكاتب علاء حليحل. ويُمكن الاستماع إلى حلقات الـبودكاست عبر "بودكاست عـ٤٨ـرب"، ومنصات خدمات البثّ التدفقي الصوتي (آبل بودكاست، سبوتيفاي، جوجل بودكاست، بود بين)، وسيُبثّ وفق وتيرة حلقتيْن في الشّهر.

ويطرح البودكاست الجديد توجّهًا مغايرًا في تناول شؤون السّاعة، والقضايا الهامّة المتلاحقة، عبر التركيز على الحوار الفاحص، والناقد بين المُقدّميْن، إلى جانب لقاء أسبوعيّ مع ضيف(ة) جديد(ة) حول موضوع مركزيّ.

وقال القائمون على الـبودكاست إنّ "الغاية من وراء تأسيس هذا المضمون الجديد توفير نظرة مُثرية ومثيرة للمستمعات والمستمعين في فلسطين والعالم العربيّ، وتعزيز المضامين الصوتيّة في منصّات الـبودكاست الآخذة بالتزايد في العالم العربيّ، كإسهام جديد ومتميّز من موقع عرب48 ودوره الإعلاميّ الرياديّ".

تتناول الحلقة الأولى من الـبودكاست المواضيع التالية، نحن شركة السايبر الهجومي الإسرائيلية الـ NSO: المسخ الذي تمرّد على صاحبه!.. لماذا لا يوجد عرب في قائمة المتنصَّت عليهم، وماذا سيجدون من أسرار في تلفونات مرام وعلاء؟...

وسنتطرق إلى اجتماع المجلس المركزي الفلسطينيّ: ماذا تبقى من منظمة التحرير الفلسطينيّة، ومن يعرف الفرق بين المجلس الوطنيّ والمجلس المركزيّ واللجنة التنفيذيّة؟.. رمز: ابحثوا عن الديناصورات!

وسنتحدث عن التطبيع مع الإمارات: ما هو معرض الإكسبو، ولماذا يهاجم جنود دبي الإلكترونيون فنانة فلسطينيّة بأنها مغنية كابريهات إسرائيليّة؟!

وسنحاول فهم العواصف السينمائيّة: لماذا يغضب الناس على فيلم سينمائي فيه نبش بالمسكوت الاجتماعي؟ ولماذا تتتبّع مرام مصاروة أخبار "النبي" نشأت بهذا الحماس؟؟

وسنحاور الناشط والباحث سامي علي عن الكشوفات الجديدة بخصوص مجزرة الطنطورة.