لديك طفح جلديّ جديد؟ هل تظن أنه جدري القردة؟

يمكن أن تؤدي العديد من الأمور إلى طفح جلدي، ولكن أقلها احتمالًا: جدري القردة. ما الأمور التي يجب التحقق منها لتكون بعيدًا عن هذا الجدري؟

هل يمكن حقا أن يكون جدري القردة؟ أول سؤال تسأله لنفسك: هل تعرضت حقًا للإصابة به؟ لأن الإصابة بهِ تتطلب اتصالًا قريبًا ومطولًا مع الخلايا الجلدية لشخص مصاب. عدد الأشخاص المصابين بهذا الفيروس في العالم حتى هذه اللحظة قليل جدًا، ما يعني أن فرصة التعرض له ضئيلة للغاية. وحتى في المناطق النائية من بعض البلدان الإفريقية التي ينتشر فيها الفيروس عادة، نادرًا ما يصاب الأطفال به.

إذا أصبت بجدري القردة، فإن أول ما ستلاحظه هو أعراض تشبه أعراض الإنفلونزا: الشعور بالتعب والتوعك بشكل عام والحمى. هذا ما يسميه الأطباء بـ"فترة الغزو" للمرض، عندما يخترق الفيروس خلاياك. ستأخذ غددك بالتورم لأن جهازك المناعي يعد العدّة لمحاربة العدوى، ستُصاب بعدها بطفح جلدي يمر بمراحل "ثوران الجلد" المختلفة. يبدأ الطفح مسطحًا وباللون الأحمر، وبعدها يصير بارزًا على شكل نتوءات مُتقرحة قبل أن يتحول إلى قشرة جلدية.

يوضح الدكتور روزاموند لويس، الذي يرأس أمانة مكافحة الجدري في برنامج الطوارئ لمنظمة الصحة العالمية، أن "الأمر يبدأ بما نسميه بالتبقّع، وهي عبارة عن مناطق حمراء بعدها تتطور إلى حبيبات جلدية يمكن لمسها. بعدها تُستثار تلك الحبيبات، ثم تبدأ تلك الكتل والنتوءات الحمراء في التقرح، وتمتلئ بسائل أبيض يشبه القيح، ثم تأخذ هذه البثرات بالجفاف والتقشر. في النهاية، سوف تلتئم قشرة الجلد، وتسقط تلك البقعة المريضة.

يقول الدكتور لويس: "هذا هو سبب الخلط بينه وبين جدري الماء". يبدأ الطفح الجلدي لجدري القردة عادةً على الوجه، وأحيانًا في الفم أيضًا، ثم الذراعين والساقين واليدين والقدمين، وكذلك جذع الجسم. وفي بعض الحالات الحديثة، غالبًا ما يكون الطفح الجلدي حول منطقة الأعضاء التناسلية. يذكر الدكتور لويس أنه "قد لا يكون الطفح الجلدي مرئيًا، لأنه قد يكون مغطى".

يمكن للطفح الجلدي الذي قد يبدو مختلفًا قليلا على ألوان البشرة المختلفة، أن يلوّث ملاءات الأسرة والملابس.

تنصح مؤسسات الرعاية الصحية حول العالم، الأفراد، بأن يكونوا على دراية بأي تغيرات أو آفات جلدية غير عادية، خاصة حول الأعضاء التناسلية، وأن يتصلوا بمقدِّمي الرعاية الصحية لديهم، مُباشرة في حال لاحظوا أمرًا غريبًا.

اقرأ/ي أيضًا | الجانب المظلم لمؤثرّي وسائل التواصل الاجتماعيّ اقرأ/ي أيضًا | كارثة الغذاء القادمة وتقول رئيسة الجمعية البريطانية لأطباء الجلد، الدكتورة تانيا بليكر: "قد يكون التفريق بين أنواع الطفح الجلدي المختلفة أمرًا صعبًا. لذلك إذا كنت تشك بإصابتك بجدري القردة، توجه لأقرب مركز صحي وافحص نفسك".

ماذا يمكن أن يكون الطفح الجلدي؟

توجد العديد من الاحتمالات، ولكن تتضمن بعض الاحتمالات الشائعة ما يلي:

جدري الماء

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عادة ما يكون هذا الطفح الجلدي شديد الحكّة، ويمر بمراحل متشابهة وتنتهي بقشرة. من الممكن أن تصاب بالجدري المائي أكثر من مرة في حياتك، ويمكن للكبار أن يصابوا به مرة أخرى، حتى لو كانوا قد أصيبوا به في طفولتهم. قد تسبب أيضًا القوباء المنطقية أو إعادة تنشيط فيروس جدري الماء بالطفح جلدي. يمكن أن تظهر على شكل بقع، وعادة ما تكون مؤلمة.

الجرب

يحدث الجرب بسبب حشرات العثّ التي تضع بيوضها في الجلد، مما يجعله شديد الحكة والاحمرار. يمكن أن يظهر الطفح الجلدي في أي مكان من الجسم، ولكنه يبدأ غالبًا بين الأصابع. قد تلاحظ خطوطًا أو مسارات على الجلد بالإضافة إلى النقاط. على الرغم من أن هذا الطفح ليس خطيرًا، إلا أنه شديد العدوى ويحتاج إلى علاج.

حشرات البق أو عضات الحشرات

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يمكن أن يلدغك بقّ الفراش إذا كان الفراش أو المرتبة التي تنام عليها موبوءة بها. تعد هذه الحشرات صغيرة، لذلك قد لا تلاحظها، ومثل مثل لدغات الحشرات الأخرى، تكون عضاتها مثيرة للحكة وحمراء، وغالبًا ما تكون على شك خط أو مجموعة من العضات.

عدوى منقولة جنسيًا مثل مرض الزهري أو القوباء التناسليّة

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مرض الزهري: عدوى بكتيرية تنتقل عادة عن طريق ممارسة الجنس مع شخص مصاب، أما القوباء التناسلية فهي ناتجة فيروس يمكن أن ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي. كلاهما يمكن أن يسبب ظهور بثورٍ على الجلد، ومن الضروري أن تخضع للاختبار والعلاج في أسرع وقت ممكن إذا كنت تعتقد أنك قد تكون مصابًا بعدوى منقولة جنسيًا.

الجدري الكاذب/ الطفح الأكّال/ الحساسيات

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ينتج هذا الطفح الجلدي الأحمر المثير للحكة كرد فعل جلدي لشيء يعتقد الجسم أنه يمثل تهديدًا ويتفاعل معه. في بعض الأحيان لا يتم العثور على المحفز أبدًا، ولكن من الأسباب الشائعة تناول أطعمة معينة، أو ملامسة بعض النباتات، أو المواد الكيميائية، أو الأدوية.

المُليساء

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تظهر هذه العدوى الفيروسية الشائعة غالبًا عند الأطفال، وهي غير ضارة، ولكن يمكن أن تنتشر في جميع أنحاء الجسم، مما يتسبب في ظهور بقع قوية ومثيرة للحكة وبها نقرة صغيرة في المنتصف. تميل بعضها للظهور في الإبط، وخلف الركبتين أو في الفخذ. يمكن انتقالها عبر ملامسة الجلد للجلد، أو عن طريق لمس الأشياء الملوثة، مثل المناشف.

مرض اليد والقدم والفم

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تنتشر هذه العدوى الفيروسية عن طريق السعال والعطس، وكذلك عن طريق الأدوات المنزلية الملوثة مثل أدوات المائدة. يمكن أن تؤدي هذه الأمراض إلى أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا، وكذلك تقرحات في الفم وطفح جلدي أحمر على راحة اليد وباطن القدمين، وعادة ما تتحسن من تلقاء نفسها.

القُوباء (هيربس)

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تنتشر هذه العدوى الفيروسية عن طريق السعال والعطس، وكذلك عن طريق الأدوات المنزلية الملوثة مثل أدوات المائدة. يمكن أن تؤدي هذه الأمراض إلى أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا، وكذلك تقرحات في الفم وطفح جلدي أحمر على راحة اليد وباطن القدمين، وعادة ما تتحسن من تلقاء نفسها