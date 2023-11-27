أوروبا منزوعة الإرادة خلف الولايات المتّحدة في دعمها غير المحدود لإسرائيل

إن أهداف إسرائيل الحربية التي لا حدود لها على ما يبدو تعني تدمير أو تهجير أكثر من مليوني فلسطيني في غزة، وهي المنطقة التي يمكن تشبيهها بأكبر «سجن مفتوح» على مستوى العالم...

يحب المسؤولون في الاتحاد الأوروبي التباهي بأن الكتلة الأوروبية قد أصبحت قوة جيوسياسية حقيقية، لكن موافقة الاتحاد الأوروبي الجبانة على الهجوم الإسرائيلي على غزة تظهر أن دوره لا يزيد عن ترديد ما تقوله واشنطن، المسكين جوزيب بوريل، وفي ختام مهمة سريعة في الصين في الرابع عشر من أكتوبر/تشرين الأول، صرح الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للصحفيين في بكين بأنه طلب من المسؤولين الصينيين عدم تقييم الأوروبيين «من خلال عدسة علاقاتنا مع الآخرين»، وأصر كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، على ما يبدو، منزعجًا من التصور الصيني بأن الاتحاد الأوروبي الذي يضم سبعًا وعشرين دولة غالبًا ما يتبع قيادة الولايات المتحدة، أن الاتحاد الأوروبي «لقد أصبح قوة جيوسياسية».

ولكن في خضم الأزمة الإسرائيلية الفلسطينية المتصاعدة، يعود الاتحاد الأوروبي مرة أخرى إلى الصف خلف واشنطن، ويصطّف وراء الولايات المتحدة "الدفاع عن النفس" الإسرائيلي، ففي أعقاب هجوم الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، عندما قُتل 1400 إسرائيلي، واحتجز مائتان آخرون كرهائن، كان تضامنها مع شعب إسرائيل متوقعًا. لكن هذا الدعم الغربي يتحول الآن إلى موافقة مبدئية على الهجوم العقابي الذي تشنه إسرائيل على سكان غزة.

لقد قُتل بالفعل آلاف الفلسطينيّين، غالبيتهم الساحقة من المدنيين، في القصف الإسرائيلي لقطاع غزة، بالإضافة إلى غزو بري على نطاق واسع يهدد بإثارة صراع إقليمي أوسع، لقد تم بالفعل تهجير مئات الآلاف من سكان غزة منذ أن أصدرت الدولة الإسرائيلية أمرًا مفاجئًا في 13 أكتوبر/تشرين الأول يقضي بإخلاء الناس إلى النصف الجنوبي من القطاع الساحلي، الذي يتعرض للقصف أيضًا.

فمن التلميحات إلى «تغيير المعادلة» في غزة، أي تفكيك حماس بالكامل، الحاكم الفعلي للقطاع منذ عام 2007، ورغبة اليمين الإسرائيلي غير المخفي في الضم إلى دعوات مصر لفتح حدودها أمام اللاجئين، يبدو أن حكومة بنيامين نتنياهو تريد أن تكون هذه هي المعركة التي يفوز فيها الفائز بكل شيء. أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت في 9 تشرين الأول/أكتوبر، قائلًا: «إننا نقاتل ضد حيوانات بشرية»، معلنًا فرض «حصار كامل» على القطاع.

إن أهداف إسرائيل الحربية التي لا حدود لها على ما يبدو تعني تدمير أو تهجير أكثر من مليوني فلسطيني في غزة، وهي المنطقة التي يمكن تشبيهها بأكبر «سجن مفتوح» على مستوى العالم. إن عدد القتلى في القطاع الساحلي المعزول، والذي قطعت إسرائيل عنه إمدادات الغذاء والماء والكهرباء، يتجاوز بالفعل الخسائر في الأرواح في حرب الخمسين يوما عام 2014. وحذرت فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، من أنه «باسم الدفاع عن النفس، تسعى إسرائيل إلى تبرير ما يمكن أن يرقى إلى مستوى التطهير العرقي». وقد استهدفت الغارات الجوية الإسرائيلية المدارس والبعثات التي تديرها الأمم المتحدة والمدنيين الفارين. في 17 أكتوبر/تشرين الأول، ضربت قنبلة المستشفى الأهلي، مما أدى إلى مقتل المئات، وهو ما حاولت قوات الدفاع الإسرائيلية إلقاء اللوم فيه على مقاتلي الجهاد الإسلامي.

الرئيس الأميركيّ جو بايدن (Getty)

جاء في البيان المشترك الصادر عن جو بايدن، وإيمانويل ماكرون، وجورجيا ميلوني، وريشي سوناك، وأولاف شولتز، «سنبقى متحدين ومنسقين، معًا كحلفاء، وكأصدقاء مشتركين لإسرائيل، لضمان وجود إسرائيل قادرة على الدفاع عن نفسها، وعلى تهيئة الظروف في نهاية المطاف لمنطقة شرق أوسط مسالمة ومتكاملة».

ألّا نفعل شيئًا

مع قيام إسرائيل بتوسيع هذا الحق في «الدفاع عن نفسها» لإحداث الدمار في غزة، فإن أوروبا والولايات المتحدة لا تقدمان أكثر من مجرد تذكير شكلي بالحاجة إلى حماية المدنيين وغير المقاتلين في الأراضي المحاصرة، وقال بايدن لسكوت بيلي في مقابلة مع برنامج 60 دقيقة بثت في 15 تشرين الأول/أكتوبر: «أنا واثق من أن إسرائيل ستبذل كل ما في وسعها لتجنب قتل المدنيين الأبرياء».

وكان رد فعل الاتحاد الأوروبي بعدم القيام بأي شيء واضحًا تمامًا عندما زارت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين القدس في نهاية الأسبوع الماضي. وقالت فون دير لاين عندما ظهرت إلى جانب نتنياهو في 14 تشرين الأول/أكتوبر: «أعلم أن الطريقة التي سترد بها إسرائيل ستُظهر أنها ديمقراطية». وعلى الرغم من أنها أكبر مسؤول في الاتحاد الأوروبي، إلا أنها قامت بالزيارة دون تفويض من هيئات الاتحاد الأوروبي، وفشلت في تقديم أي تحذيرات جدية بشأن الحملة الإسرائيلية ضد غزة. «إننا نؤكد بقوة على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها بما يتماشى مع القانون الدولي والإنساني»، هذا ما أكده المجلس الأوروبي في 15 أكتوبر/تشرين الأول، وربما كان هذا أقرب ما يكون إلى موقف موحد للاتحاد الأوروبي.

يقول مانون أوبري، عضو البرلمان الأوروبي عن حزب فرنسا إنسوميز والرئيس المشارك للكتلة اليسارية في البرلمان: «كان هناك الكثير من التردد، وعدم الاستعداد، والأخطاء» في استجابة الاتحاد الأوروبي للأزمة المتكشفة.

مظاهرة مؤيّدة لفلسطين في برشلونة (Getty)

وقالت أوبري عن زيارة فون دير لاين: «من الواضح أنه كان لا بد من التعبير عن التضامن تجاه الشعب الإسرائيلي، الذي كان ضحية هذا الهجوم المروع». لكن إعطاء شيكا على بياض بحكم الأمر الواقع لنتنياهو لضرب المدنيين في غزة بشكل عشوائي؟ إن الحق في الدفاع عن النفس ليس هو الحق في طلب الانتقام. وفي نهاية المطاف، أعطت أورسولا فون دير لاين مصداقية لحق الانتقام من خلال عدم وجود ما تقوله للمدنيين الفلسطينيين الذين يتعرضون للمذبحة حاليًا.

ولكن ما الذي يستطيع الاتحاد الأوروبي أن يفعله حقًا «لاحتواء» التجاوزات الإسرائيلية في الأيام والأسابيع المقبلة؟ ويبدو أن نتنياهو لا يهتم كثيرًا بالاحتجاجات الأوروبية، ويعلم أن الضامن الحقيقي لإسرائيل هو الولايات المتحدة. وهذا ما يجعل الأمر أكثر إثارة للدهشة أن يستجيب الزعماء الأوروبيون للأزمة الحالية بطريقة تركز بشدة على كسب الفضل لدى رئيس وزراء إسرائيل. بل إن ألمانيا وفرنسا، القوتين الرائدتين في الاتحاد الأوروبي، ذهبتا إلى حد قمع مظاهر التضامن مع سكان غزة والفلسطينيين، فحظرتا الاحتجاجات والمسيرات في هجوم مروع على الحريات المدنية وحرية التعبير.

وقال أوبري لصحيفة جاكوبين: «لقد حان الوقت لتسمية الأشياء بأسمائها الحقيقية»، داعيًا زعماء الاتحاد الأوروبي إلى إدانة «جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل في غزة بنفس الطريقة التي أدان بها الاتحاد الأوروبي الجرائم التي ارتكبتها حماس. الحصار الشامل على غزة جريمة حرب، واستهداف المدنيين جريمة حرب، واستخدام غاز الفوسفور الأبيض جريمة حرب. ويتعين على الاتحاد الأوروبي أن يضع نفسه كقوة للحوار والدعوة إلى وقف إطلاق النار. يجب على [الاتحاد الأوروبي] استخدام أي اتصال لديه مع نتنياهو للدعوة إلى ذلك. ما هو البديل؟ محو غزة؟»

معايير مزدوجة

من المرجح أن يكون من التمني توقع حدوث قطيعة بين القوى الغربية. وحتى ذلك الحين، كانت أزمة غزة بمثابة تذكير آخر بمدى خواء الدعوات التي أطلقها زعماء الاتحاد الأوروبي المطالبة بالاستقلال الإستراتيجي عن الولايات المتحدة. وفي مواجهة آخر تجدد لهذا الصراع المستمر منذ عقود من الزمن، والذي يلخص الهوة الأوسع بين العالم العربي والغرب، اصطف الاتحاد الأوروبي خلف دعم الولايات المتحدة لإسرائيل. بالنسبة للناس في جميع أنحاء المنطقة وأماكن أخرى فيما يسمى بالجنوب العالمي، والذين يحاول الغرب تجنيدهم لدعم الأوكرانيين ضد غزو فلاديمير بوتين المستمر، فإن هذا الموقف لا يمكن إلا أن يبرر أولئك الذين يتهمون أوروبا بمعايير مزدوجة: السيادة والاستقلال للأوكرانيين، ولإسرائيل الحق غير المحدود لضرب سكان غزة ودفن إمكانية إقامة دولة فلسطينية.

قال أحد كبار دبلوماسييي مجموعة السبع الأذكياء لصحيفة فايننشال تايمز: «لقد خسرنا المعركة في الجنوب العالمي بالتأكيد. لقد ضاع كل العمل الذي قمنا به مع الجنوب العالمي (فيما يتعلق بأوكرانيا) [...] ننسى القواعد، ننسى النظام العالمي. لن يستمعوا إلينا مرة أخرى أبدًا».

وهذه هي الفجوة التي يستغلها بوتين بذكاء. وفي 16 أكتوبر/تشرين الأول، فشل قرار مجلس الأمن الدولي الذي رعته روسيا، والذي يدعو إلى وقف إطلاق النار، بسبب عدم إدانة حماس. وإذا تغيرت هذه اللغة، مما أدى إلى موافقة المزيد من الدول الأعضاء عن التصويت في اللجنة المكونة من خمسة عشر عضوًا، فهل ستعمل القوى الغربية على عرقلة القرار الذي يدعو إسرائيل بشكل مباشر إلى وقف حربها العقابية المدمرة؟ وإذا افترضنا أن الولايات المتحدة لن تصوت لصالح القرار، فهل تفعل فرنسا ذلك؟ في عام 2003، كانت فرنسا، العضو الدائم الوحيد في الاتحاد الأوروبي في المجلس، تمتلك ما يكفي من المال للدعوة إلى وقف الحرب التي تشنها الولايات المتحدة لتغيير النظام في العراق، وهو الغزو الذي دمر المنطقة بالكامل، وما زالت توابعه محسوسة حتى اليوم. واليوم، يبدو من غير المؤكد على الإطلاق أن فرنسا سوف تتصرف كقوة مماثلة لضبط النفس.