  2. ميديا
  3. ميديا

إليسا تهدي قوتها بمواجهة السرطان "إلى كل اللي بيحبوها"

تاريخ النشر: 08/08/2018 - 12:44

إليسا تهدي قوتها بمواجهة السرطان "إلى كل اللي بيحبوها"
من الفيديو
عرب ٤٨
تحرير: مرح الأنوار

"أنا تعافيت... قاومت المرض وغلبته. الكشف المبكر لسرطان الثدي قادر على إنقاذ حياتك"، بهذه الجملة ختمت إليسا فيديو كليب أغنيتها "إلى كل اللي بيحبوني" والذي عُرض للمرة الأولى مساء أمس، الثلاثاء، معلنةً لجمهورها عن إصابتها وشفائها من مرض سرطان الثدي.

وعرض الفيديو مشاهد من سيرورة العلاج، شرحت من خلالها إليسا ما عانته خلال تلقّيها العلاج، فتقول في تسجيل صوتي "بعمل راديو (فحص الأشعة)، بروح عالإستديو، برتاح ساعتين وبفوت عالإستديو، مرة بالجمعة تصوير لايف... أوقات ما بتزعلي ع حالك بتزعلي ع الناس بس، أوقات بتزعلي عالناس يلي بتحبيهن عن جد".

ووصل الفيديو على "يويتوب" إلى مليوني مشاهدة في أقل من 24 ساعة، كما تفاعل الكثيرون وتأثروا بمرض الفنانة، خاصّةً أنّها أثناء فترة نرضها كانت مشاركةً في جميع حلقات برنامج "ذا فويس".

ووصل وسم #إلى_كل_اللي_بيحبوني إلى قمة ال"تريندز" في "تويتر" كما تفاعل كثيرون على "فيسبوك" و"إنستغرام".

فكتب الفنان حسين بن حاج الذي كان أحد المشاركين في "ذا فويس" بنسخته الرابعة، على حسابه في "تويتر" متفاجئًا: "عشنا معك كلّ الوقت دون أن نعرف أنك تحاربين أخطر الأمراض، أعطيتِنا اليوم درسًا أنّ الفنان مهما ضاقت به الحال يظلّ واقفًا وصامدًا، شكرًا إليسا".

وكتبت الممثلة داليدا خليل على حسابها في "تويتر" واصفةً التجربة بأنّها "تجربة صعبة، والأصعب قدرتك على الحديث عنها بصوتٍ عالٍ وإعطاء الأمل لكل مريض بقدرته على التغلب على المرض".

فيما كتبت الشابة عنان أيوب على حسابها في "فيسبوك" تشيد بقوة إليسا وتقول بأنّها "صاحبة رسالة يلي بتجرب توصلها بفنها"، مستذكرةً فيديو كليب أغنية "يا مرايتي" التي قدّمتها إليسا قبل ثلاث سنوات تقريبًا، والذي يتناول قضية العنف ضد المرأة، ورسالته كما تصفها أيوب هي "ما تقبلي تكوني امرأة معنفة، حقك تعيشي بحرية".

وتقول أيوب "إليسا كثير خليتيني أتعاطف معك، مع تجربتك.. إليسا، كثير خليتيني أكبر بوجود نساء عربيات قويات مثلك!".

وعلى حسابها في "تويتر" كتبت مارينا أندوس تقول عن إليسا: "أنت لست فنانة.. أنت القوة والعزيمة. انتصرت على مرض السرطان وعملت حملة توعية بأجمل لوحة فنية ممكنة.. بحبك".

كذلك كتبت الشابة دنيا قويقس على صفحتها في "فيسبوك": "مش قادرة أتخيّل قديش هالإنسانة جبارة... قدرت تخبي عنا الخبر لفترة 8 شهور دون إنقطاع عن الشاشة. بعد الدموع ابتسمت وقلبي امتلأ أمل إنّه أصلًا الفنان رسالة... والرسالة كانت هالقد كبيرة ومهمة هالمرة!".

وكتب الفنان مايك ماسي على صفحته في "تويتر" إنّ " هذا العمل يلّي أثّر فيّي وخنقني اليوم بينقال عنه على الأقلّ إنه بقمّة النّبل".

كما كتبت الشابة رلى نجار أنّ " لا يمكن أن ننكر أن إليسا إنسانة جبارة واجهت مرضًا مثل السرطان بسرية تامة وتكتم .. وهلأ بعد ما تغلبت عليه شاركت الناس القصة لتلهم كل حدا مبلي بهذا المرض أن في أمل".

 


#سرطان الثدي
#إليسا
#إلى كل اللي بيحبوني
#تذكري تفحصي

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

#نبض_الشبكة: إدانة لانحياز عباس ضد معتقلي الرأي بالسعودية
#نبض_الشبكة: إدانة لانحياز عباس ضد معتقلي الرأي بالسعودية

2018-08-07

جوجل تحتفي بميلاد الطبيب الفيلسوف ابن سينا
جوجل تحتفي بميلاد الطبيب الفيلسوف ابن سينا

2018-08-07

#نبض_الشبكة: دعوة لاستفتاء لرحيل السيسي تشعل جدلًا
#نبض_الشبكة: دعوة لاستفتاء لرحيل السيسي تشعل جدلًا

2018-08-06

الأكثر قراءة

شهيدان في قصف للاحتلال شمال غزة

شهيدان في قصف للاحتلال شمال غزة

2018-08-07
مسؤول في حماس يتوقع اتفاقا مع إسرائيل برعاية دولية قريبا

مسؤول في حماس يتوقع اتفاقا مع إسرائيل برعاية دولية قريبا

2018-08-07
الحكومة الإسرائيلية: بند الاستيطان بـ

الحكومة الإسرائيلية: بند الاستيطان بـ"قانون القومية" فوق دستوري

2018-08-07
مسؤول استخباراتي:

مسؤول استخباراتي: "الموساد اغتال العالم السوري"

2018-08-07
نتنياهو: الاتحاد الأوروبي سيوقف تمويل مجلس الدفاع عن الحريات

نتنياهو: الاتحاد الأوروبي سيوقف تمويل مجلس الدفاع عن الحريات

2018-08-07