إليسا تهدي قوتها بمواجهة السرطان "إلى كل اللي بيحبوها"

"أنا تعافيت... قاومت المرض وغلبته. الكشف المبكر لسرطان الثدي قادر على إنقاذ حياتك"، بهذه الجملة ختمت إليسا فيديو كليب أغنيتها "إلى كل اللي بيحبوني" والذي عُرض للمرة الأولى مساء أمس، الثلاثاء، معلنةً لجمهورها عن إصابتها وشفائها من مرض سرطان الثدي.

وعرض الفيديو مشاهد من سيرورة العلاج، شرحت من خلالها إليسا ما عانته خلال تلقّيها العلاج، فتقول في تسجيل صوتي "بعمل راديو (فحص الأشعة)، بروح عالإستديو، برتاح ساعتين وبفوت عالإستديو، مرة بالجمعة تصوير لايف... أوقات ما بتزعلي ع حالك بتزعلي ع الناس بس، أوقات بتزعلي عالناس يلي بتحبيهن عن جد".

ووصل الفيديو على "يويتوب" إلى مليوني مشاهدة في أقل من 24 ساعة، كما تفاعل الكثيرون وتأثروا بمرض الفنانة، خاصّةً أنّها أثناء فترة نرضها كانت مشاركةً في جميع حلقات برنامج "ذا فويس".

ووصل وسم #إلى_كل_اللي_بيحبوني إلى قمة ال"تريندز" في "تويتر" كما تفاعل كثيرون على "فيسبوك" و"إنستغرام".

فكتب الفنان حسين بن حاج الذي كان أحد المشاركين في "ذا فويس" بنسخته الرابعة، على حسابه في "تويتر" متفاجئًا: "عشنا معك كلّ الوقت دون أن نعرف أنك تحاربين أخطر الأمراض، أعطيتِنا اليوم درسًا أنّ الفنان مهما ضاقت به الحال يظلّ واقفًا وصامدًا، شكرًا إليسا".

عشنا معاك كل هذاك الوقت و السنين بدون ما نعرفو انك تحاربين اخطر الأمراض، اليوم عطيتينا درس انو الفنان مهما ضاقت به و اصابته اصعب الامراض يبقى واقف ،

شكرا إليسا على الدرس .#الى_كل_اللي_بيحبوني #إليسا pic.twitter.com/yjGhFzfcgq — Houcine_Benhadj | حسين بن حاج|Hussein Binhaj (@Houcine_Benhadj) August 8, 2018

وكتبت الممثلة داليدا خليل على حسابها في "تويتر" واصفةً التجربة بأنّها "تجربة صعبة، والأصعب قدرتك على الحديث عنها بصوتٍ عالٍ وإعطاء الأمل لكل مريض بقدرته على التغلب على المرض".

تجربة صعبة و الأصعب إنك قدرتي تحكيا بصوت عالي و تعطي أمل لكل مريض إنو بيقدر يتغلب على هالمرض و هيك بيكون الفن رسالة...@elissakh #الى_كل_اللي_بيحبوني — Dalida Khalil (@DalidaKhalil) August 7, 2018

فيما كتبت الشابة عنان أيوب على حسابها في "فيسبوك" تشيد بقوة إليسا وتقول بأنّها "صاحبة رسالة يلي بتجرب توصلها بفنها"، مستذكرةً فيديو كليب أغنية "يا مرايتي" التي قدّمتها إليسا قبل ثلاث سنوات تقريبًا، والذي يتناول قضية العنف ضد المرأة، ورسالته كما تصفها أيوب هي "ما تقبلي تكوني امرأة معنفة، حقك تعيشي بحرية".

وتقول أيوب "إليسا كثير خليتيني أتعاطف معك، مع تجربتك.. إليسا، كثير خليتيني أكبر بوجود نساء عربيات قويات مثلك!".

وعلى حسابها في "تويتر" كتبت مارينا أندوس تقول عن إليسا: "أنت لست فنانة.. أنت القوة والعزيمة. انتصرت على مرض السرطان وعملت حملة توعية بأجمل لوحة فنية ممكنة.. بحبك".

بعدني تحت الصدمة... يمكن بس تنشف الدمعة رح اعرف شو هوي المقال اللى بدو اوصف في #اليسا بألبومها #الى_كل_اللي_بيحبوني.

انتِ منك فنانة.. أنت القوة والعزيمة. انتصرتي عمرض السرطان وعملتي حملة توعية بأجمل لوحة فنية ممكنة ..بحبك — Marina Andos (@MarinaAndos) August 7, 2018

كذلك كتبت الشابة دنيا قويقس على صفحتها في "فيسبوك": "مش قادرة أتخيّل قديش هالإنسانة جبارة... قدرت تخبي عنا الخبر لفترة 8 شهور دون إنقطاع عن الشاشة. بعد الدموع ابتسمت وقلبي امتلأ أمل إنّه أصلًا الفنان رسالة... والرسالة كانت هالقد كبيرة ومهمة هالمرة!".

وكتب الفنان مايك ماسي على صفحته في "تويتر" إنّ " هذا العمل يلّي أثّر فيّي وخنقني اليوم بينقال عنه على الأقلّ إنه بقمّة النّبل".

هيدا العمل يلّي أثّر فيّي وخنقني اليوم بينقال عنّو على الأقلّ إنّو بقمّة النّبل.

Un acte de noblesse absolue.

شكراً إليسا. شكراً أنجي.

لأنكن هالقد حلوين من جوّا!

Merci pour ce que vous êtes . الحدلله عسلامتك @elissakh @angyjammal #اليسا #إلى_كل_اللي_بيحبوني — MIKE MASSY (@mike_massy) August 7, 2018

كما كتبت الشابة رلى نجار أنّ " لا يمكن أن ننكر أن إليسا إنسانة جبارة واجهت مرضًا مثل السرطان بسرية تامة وتكتم .. وهلأ بعد ما تغلبت عليه شاركت الناس القصة لتلهم كل حدا مبلي بهذا المرض أن في أمل".