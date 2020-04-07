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الأحد القادم: أندريا بوتشيلي يكسر وحدة كاتدرائية ميلانو بالتراتيل

تاريخ النشر: 07/04/2020 - 22:00

الأحد القادم: أندريا بوتشيلي يكسر وحدة كاتدرائية ميلانو بالتراتيل
المغني الإيطالي أندريا بوتشيلي (أ ب)
عرب ٤٨

أعلن المغنّي الإيطالي أندريا بوتشيلي اليوم، الثلاثاء، عن عرضٍ مباشر بمناسبة عيد الفصح يقدّم فيه تراتيل بمفرده في كاتدرائية ميلانو الفارغة يوم الأحد القادم، في المنطقة الّتي أصابتها جائحة فيروس كوفيد-19 وضربتها بقوّة.

ونشر مغنّي الأوبرا مقطع فيديو على حسابه الرّسمي في "تويتر" أعلن من خلاله عن موعد العرض، والّذي يقدّمه يوم الأحد القادم، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت إيطاليا، الثّامنة مساءً بتوقيت فلسطين، والّذي سيبّ عبر منصّة "يوتيوب".

وأوضح المغني الشهير "لن تكون حفلة بل بالأحرى مناسبة للصلاة معا (..) صلاة من أجل ميلانو والعالم أمام حدث مؤلم ومأسوي للغاية" لتمرير رسالة عيد الفصح وهي "رسالة محبة وفداء".

وأضاف أنّ "الكنيسة ستكون خالية لكنّي آمل أن نكون حشودًا واسعة متواصلة بفضل الإنترنت، موحّدين بخيط مرهف هو الإيمان الذي هو أقوى من أي بعد ظاهر".

وقال رئيس بلدية ميلانو، جوزيبي سالا، الثلاثاء في رسالته المصورة اليومية عبر "فيسبوك" إنّه "قبل أيام اتصلت بأندريا بوتشيلي وقد لبى النداء ليكون في ميلانو بمناسبة عيد الفصح وفي الكاتدرائية الفارغة سيؤدي بعض الأناشيد الدينية عند الساعة 19:00"، موضحًا أنّه "ستكون الكاتدرائية خالية إلا أننا سنقدم صوته للعالم عبر تقنية البث التدفقي".

وإيطاليا هي أكثر دول العالم تأثرا بوباء كوفيد-19 مع 16523 حالة وفاة وأكثر من 132 ألف إصابة. وتبقى لومبارديا رئة البلاد الاقتصادية أكثر المناطق تضرّرًا، مع 9202 حالة وفاة وأكثر من 51 ألف إصابة. فيما سجلت في مقاطعة ميلانو 11538 إصابة من بينها 4654 في مدينة ميلانو وحدها.


#أندريا بوتشيلي
#إيطاليا
#أوبرا
#كورونا
#فيروس كورونا
#كاتدرائية ميلانو

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