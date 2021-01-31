سناء موسى تُطلق جديدها "صوتك يا شعبي"

أطلقت يوم أمس السبت، الفنانة سناء موسى، أغنيتها الجديدة مُصوّرة باسم "صوتك يا شعبي" عبر قنواتها الرسمية في شبكات التواصل، مستوحيةً إياها من قصيدة الشاعر الفلسطيني سميح القاسم ‘شعبي حيٌ‘، ومن غناء انتفاضة نساء حقول الأرز في شمال إيطاليا بالقرن التاسع عشر، الذي ألهم النضال ضد الفاشية في إيطاليا وأوروبا في القرن العشرين من خلال الأغنية الشهيرة "بيلا تشاو".

وقالت الفنانة موسى إن "أغنية صوتك يا شعبي تصدر في توقيت استثنائي، يرزح فيه الناس في معظم أنحاء العالم وفي فلسطين تحت وطأة جُملة من الانكسارات والتداعيات الاجتماعية والإنسانية والنفسية بفعل الجائحة وتداعياتها، وكذلك بفعل انكماش مساحات الحريات والأمل والإيمان بالقدرة على تغيير واقع القضية الفلسطينية في ظل حالة تردٍّ سياسيٍ عالمي غير مسبوق، لتشكل إنتاجًا بصريًا قد يبدو خروجًا عن النص بما تمثله هذه المرحلة الحساسة على أكثر من صعيد، معيدةً طرح الأسئلة الأولى في شكلٍ ملحمي".

وجاء في البيان الصادر عن الفنانة موسى أن "كلمات العمل والرؤية الفنية لنادر صالحة وسناء موسى، ومن توزيع وإشراف موسيقي بشارة الخل. العمل بشراكة ملفتة مع الأهل في مخيمات اللجوء في فلسطين؛ مخيم الأمعري، وعايدة، والدهيشة، والجلزون، حيث فتح الأحباء في المخيمات الضيقة قلوبهم الواسعة لهذا العمل".

"صوتك يا شعبي"