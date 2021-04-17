  2. ثقافة وفنون
  3. إيقاع

الفنان اللبناني ربيع الأسمر يهدي الأسرى الفلسطينيين أغنية "شمس الحرية"

تاريخ النشر: 17/04/2021 - 22:08

الفنان اللبناني ربيع الأسمر يهدي الأسرى الفلسطينيين أغنية "شمس الحرية"
تصوير شاشة من فيديو الأغنية
عرب ٤٨

وجّه الفنان المغني اللبناني، ربيع الأسمر، رسالة فنيّة من خلال أغنية "شمس الحرية" خصّها للأسرى الفلسطينيين في ذكرى يوم الأسير الفلسطيني التي تصادف اليوم السبت، 17 نيسان من كل عام.

وتناول الأسمر في أغنيته قضية معاناة الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، حيث أدى شخصية أسير فلسطيني يتذكر والدته الحزينة على فراقه، مشيّدًا في حبّ هذه الأرض الأبية ومعلنًا روحه فداءً لها، مؤكدًا بزوغ شمس الحريّة من جديد على شعب فلسطين.

ولم يكتف الفنان الأسمر بإهداء أغنيته للأسرى الفلسطينيين، بل قام بتوجيه رسالة عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أرفقها مع الأغنية.

وقال: "أوجّه رسالتي هذه بعنوان شمس الحريّة لأسير الحريّة في يومه، ورسالتي هذه لا تعادل جزءًا صغيرًا من أقل رسالة صمود أسير في زنزانته، وصابر يواجه السجّان من خلف القضبان".

وختم رسالته بتحيّته الكبيرة للأسير الفلسطيني، قائلًا: "أحيّيك أيها الأسير في يومك العالمي، فمقامك لا يقل عن مقام الشهيد بالعزة والكرامة، أحيّيكم بيوم الأسير الفلسطيني".

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#ربيع الأسمر
#شمس الحرية
#أغنية
#كلمات شمس الحرية
#الأسرى الفلسطينيون
#يوم الأسير

حوارات

مخّول: مطلوب إعادة الاعتبار للجنة المتابعة وللمؤسسة الحزبية وفتح حوار وطني شامل
مخّول: مطلوب إعادة الاعتبار للجنة المتابعة وللمؤسسة الحزبية وفتح حوار وطني شامل

2021-04-10

هواري: ضرب التجمع كان يستهدف تطويع ساحة الداخل
هواري: ضرب التجمع كان يستهدف تطويع ساحة الداخل

2021-04-03

د. مصطفى: حسم الملف الفلسطيني نقل الصراع إلى الساحة الداخلية لليمين الإسرائيلي
د. مصطفى: حسم الملف الفلسطيني نقل الصراع إلى الساحة الداخلية لليمين الإسرائيلي

2021-03-20

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

"سيدة الأرض" تهدي الأسرى وعائلاتهم أغنية "يما بكرا طالع"
"سيدة الأرض" تهدي الأسرى وعائلاتهم أغنية "يما بكرا طالع"

2021-04-17

المركز العربيّ يصدر كتاب "إميل دوركهايم" ضمن سلسلة "ترجمان"
المركز العربيّ يصدر كتاب "إميل دوركهايم" ضمن سلسلة "ترجمان"

2021-04-17

"المركز العربي": دعوة لكتابة أوراق بحثية "لمنتدى دراسات الخليج والجزيرة العربية"
"المركز العربي": دعوة لكتابة أوراق بحثية "لمنتدى دراسات الخليج والجزيرة العربية"

2021-04-14

الأكثر قراءة

باقة الغربية: مقتل شقيقين بإطلاق نار في طولكرم

باقة الغربية: مقتل شقيقين بإطلاق نار في طولكرم

2021-04-16
الليكود لسموتريتش: مطالب الموحدة معقولة وتخدم مصلحتك وأيديولوجيتك

الليكود لسموتريتش: مطالب الموحدة معقولة وتخدم مصلحتك وأيديولوجيتك

2021-04-16
تقرير: واشنطن تطالب إسرائيل بالكفّ عن

تقرير: واشنطن تطالب إسرائيل بالكفّ عن "الثرثرة" تجاه إيران

2021-04-16
نتنياهو يائسا:

نتنياهو يائسا: "ساعر عد إلى الليكود وستستقبل بأذرع مفتوحة"

2021-04-16
طريق مسدود بالمفاوضات بين نتنياهو وبينيت لتشكيل حكومة

طريق مسدود بالمفاوضات بين نتنياهو وبينيت لتشكيل حكومة

2021-04-16