الفنان اللبناني ربيع الأسمر يهدي الأسرى الفلسطينيين أغنية "شمس الحرية"

وجّه الفنان المغني اللبناني، ربيع الأسمر، رسالة فنيّة من خلال أغنية "شمس الحرية" خصّها للأسرى الفلسطينيين في ذكرى يوم الأسير الفلسطيني التي تصادف اليوم السبت، 17 نيسان من كل عام.

وتناول الأسمر في أغنيته قضية معاناة الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، حيث أدى شخصية أسير فلسطيني يتذكر والدته الحزينة على فراقه، مشيّدًا في حبّ هذه الأرض الأبية ومعلنًا روحه فداءً لها، مؤكدًا بزوغ شمس الحريّة من جديد على شعب فلسطين.

ولم يكتف الفنان الأسمر بإهداء أغنيته للأسرى الفلسطينيين، بل قام بتوجيه رسالة عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أرفقها مع الأغنية.

وقال: "أوجّه رسالتي هذه بعنوان شمس الحريّة لأسير الحريّة في يومه، ورسالتي هذه لا تعادل جزءًا صغيرًا من أقل رسالة صمود أسير في زنزانته، وصابر يواجه السجّان من خلف القضبان".

وختم رسالته بتحيّته الكبيرة للأسير الفلسطيني، قائلًا: "أحيّيك أيها الأسير في يومك العالمي، فمقامك لا يقل عن مقام الشهيد بالعزة والكرامة، أحيّيكم بيوم الأسير الفلسطيني".