"سيدة الأرض" تهدي الأسرى وعائلاتهم أغنية "يما بكرا طالع"

أهدت مؤسسة "سيدة الأرض" الفلسطينية، أغنية "الحرية- يما بكرا طالع"، للأسرى وأهاليهم بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني الذي يصداف ذكراه اليوم السبت، 17 نيسان/ أبريل من كل عام.

وقال الرئيس التنفيذي للمؤسسة، كمال الحسيني، خلال مؤتمر صحافي عقد في مدينة رام الله، إن "هذا النشاط يندرج ضمن دعم الأسرى والتعريف بقضيتهم"، مشيرا إلى أن "المؤسسة خاطبت مؤسسات دولية معنية بحقوق الإنسان وقناصل وسفراء الدول المقيمين في فلسطين لتذكيرهم بواجباتهم تجاه الأسرى الفلسطينيين والأسيرات".

وأضاف أن "فكرة الأوبريت جاءت ثمرة للجهود والحوارات التي عكفت عليها المؤسسة مع الفنان ‘فراس البوريني‘ والشاعر ‘وجدي غنام‘ والملحن ‘مصعب ولويل‘ والعديد من الشخصيات الوطنية لإنجاح العمل وإنتاج عمل فني يليق بالأسرى وقضيتهم المشرفة والعادلة".

وبين الحسيني، أن "الأوبريت تم تصويره بحضور عائلات رموز الحركة الأسيرة بكل أطيافها، في رسالة تهدف إلى ضرورة توفير كل عوامل الدعم والإسناد لقضية الأسرى والمعتقلين الصامدين في زنازين الاحتلال، وتحقيق تطلعاتهم وآمالهم في الحرية".

وبدورهما، أشاد كل من مدير عام العلاقات العامة والإعلام في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ثائر شريتح، والأسير المحرر، عبد الفتاح دولة، بمبادرة "سيدة الأرض"، والتي "شكلت إضافة نوعية للجهد الجمعي المخصص لدعم الأسرى والأسيرات الفلسطينيين وتسليط الضوء على قضيتهم".