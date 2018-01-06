مؤلف نار وغضب داخل بيت ترامب الأبيض: "سيطيح بالرئيس

صرح مؤلف كتاب نار وغضب داخل بيت ترامب الأبيض، مايكل وولف، أن ما كشفه من معلومات في الكتاب ومن المقابلات التي اجراها سيطيح بالرئيس دونالد ترامب، وسيضع حدًا لبقائه في هذا المنصب.

وأضاف وولف في مقابلة أذاعها راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، اليوم السبت، أن ما خلص إليه كتابه من أن ترامب ليس كفؤا لتولي الرئاسة أصبح رأيا يزداد انتشارا.

وتابع "أعتقد أن أحد المؤثرات المثيرة للكتاب حتى الآن مؤثر واضح جدا يتمثل في حكاية ‘الإمبراطور العاري‘"، وهي حكاية تراثية تشير إلى أن الحقيقة واضحة للجميع حتى وإن أخفوا علمهم بها، إذ لا يرتدي الإمبراطور شيئا لكن الكل يتكتم الأمر خوفا من أن يظن الآخرون أنهم حمقى أغبياء.

وقال وولف "القصة التي أرويها تبدو وكأنها تصور هذه الرئاسة بطريقة تدل على أنه لا يستطيع أداء مهمته"، ومضى قائلا "فجأة يقول الجميع ‘يا إلهي، هذا صحيح، هو لا يرتدي شيئا‘. تلك هي الخلفية وراء هذا الاعتقاد والإدراك الذي سيضع في النهاية حدا... لهذه الرئاسة".

وندد ترامب بالكتاب واصفا إياه بأنه مليء بالأكاذيب. ويصور الكتاب وضعا فوضويا في البيت الأبيض ورئيسا لم يكن مستعدا كما ينبغي للفوز بالمنصب عام 2016 ومساعدين يسخرون من قدراته.

وجدد ترامب هجومه مساء يوم الجمعة على وولف وعلى مستشاره البارز السابق ستيف بانون الذي أورد الكتاب تصريحات له.

وكتب ترامب على تويتر "مايكل وولف فاشل تماما، اختلق قصصا لبيع هذا الكتاب الممل الكاذب... لقد استغل ستيف بانون القذر الذي ولول عندما أقيل وتوسل للبقاء في عمله. الآن، ستيف القذر نبذه الكل تقريبا كالكلب... شيء بالغ السوء".

وكان بانون كبير استراتيجيي ترامب السابق، وهو يرأس حاليا موقع (بريتبارت) الإخباري اليميني.

وحين سئل وولف في المقابلة عما إذا كان يعتقد أن بانون شعر بأن ترامب لا يصلح لمنصب الرئيس وسيحاول إسقاطه أجاب "نعم".

كما رد على مزاعم أن الكتاب أورد معلومات غير صحيحة، وقال إن "هذا ما يسمى بكتابة التقارير. هذه هي كيفية فعل الشيء... أن تسأل أناسا وتقترب قدر الإمكان من الحدث، تجري لقاءات مع المطلعين على الحدث وتجري مقابلات مع آخرين على علم بالأمور، فتتعرف على الملابسات وعلى أي شخص، ثم تنقل الأمر".