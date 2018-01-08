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"وحوش مُركّبة " للمتوكل طه: قصص قصيرة تعالج الهم الفلسطيني

تاريخ النشر: 08/01/2018 - 11:11

"وحوش مُركّبة " للمتوكل طه: قصص قصيرة تعالج الهم الفلسطيني
عرب ٤٨
تحرير : محمود مجادلة

صدر عن دار طباق للنشر والتوزيع في فلسطين، كتاب جديد للكاتب والشاعر المتوكل طه بعنوان "وحوش مُركّبة"، ويضم إحدى وثلاثين قصة قصيرة، تبحث في الهمّ الفلسطيني.

وبحسب الكاتب، فإن "قصص الكتاب انغمست كليًا في الشأن الفلسطيني، قديمه وحديثه، بدءًا من النكبة وما قبلها، مرورًا بمرحلة البحث عن الذات، وصولًا إلى ما تتعرض إليه الجموع الفلسطينية، في غير مكان، من إجحاف وصلف وقمع وترويض، لكن القصص، تنحاز إلى الكامن القوي في الفلسطيني، وتُعلي من شأن القيم الراسخة التي تشكّل نسغًا قادرًا على التصدي والبقاء".

ويذهب الكاتب في قصصه إلى إثارة المفارقات في حياة الشعب الفلسطيني، مثلما يكثّف المواقف التي ما زال الفلسطينون يواجهونها، وتمثّل مجمل الأسئلة الواقعية والوجودية التي تعترض مسيرتهم نحو الخلاص.

وأكد الكاتب أن "القصص تنتمي إلى أرضها وناسها وثقافتها وحلمها، دون ادعاء أو صناعة أو تقنيع. كما أن الحكايات الواردة في تضاعيف النصوص القصصية تحاول، بجمالية باذخة وسلاسة ورهافة، أن تستعيد الفضاءات الأولى التي عاشها الفلسطيني على أرضه، قبل أن يتم اقتلاعه كرهًا من وطنه، بفعل المجازر والمذابح والسياسات الاحتلالية الحاسمة والعنيفة... وكأن الكاتب يحاول أن يستحضر الواقع الذي ما زال يتراءى للفلسطيني على طريق إرجاعه، عبر هذه النوستالجيا، التي ضمّت العروق الذهبية الفلكلورية والتراثية لشعب عريق سيبقى في موطنه إلى أبد الداهرين".

والكتاب الذي جاء في أكثر من مئتي وخمس عشرة صفحة من القطع المتوسط قد صمم غلافه الفنان أيمن حرب، وهو الكتاب الخمسون الذي يصدر للكاتب الفلسطيني المتوكل طه.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#المتوكل طه
#دار طباق للنشر والتوزيع
#فلسطين
#البيرة

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