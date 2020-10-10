"انتفاضة 1987 تحوّل شعب": كتاب جديد لمؤسسة الدراسات الفلسطينية

صدر مؤخرًا عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية كتاب "انتفاضة 1987 تحوّل شعب". هذا الكتاب عبارة عن ثمرة مجمع أوراق لمؤتمر نظّمته المؤسسة في بيرزيت وغزّة وبيروت عام 2017 بمناسبة الذكرة الـ30 للانتفاضة الفلسطينية الأولى.

ويستند هذا الكتاب إلى أوراق ومداخلات وشهادات قُدمت في هذا المؤتمر، وجميعها خضع للمراجعة والتحكيم.

وجاء في ملخص الكتاب: "يعكس المساهمون رؤى سياسية متنوعة، ذلك بأنهم منخرطون في طيف واسع من الحقول: من التعليم إلى العلوم إلى التجارة إلى الفن. وشارك بعضهم في الأحداث موضوع النقاش، وكان البعض الآخر في سن صغيرة خلالها، لكنهم اجتمعوا ليفكروا في أسباب ومجريات وتبعات أحداث تعود إلى جيل إلى الوراء".

غلاف الكتاب

وأضاف الملخص أن "هذه الأمور كلها جعلت من هذا الكتاب، الكتاب الأول والفريد في نوعه الذي يقدم رؤى للانتفاضة متعددة الأبعاد ومن مختلف الأجيال، والذي يبحث عن مفاتيح لأبواب مستقبل فلسطيني غارق في ماض مضطرب ومتناقض. وبهذا فهو يخدم قراء متنوعين، متخصصين وغير متخصصين، ممن يسعون لفهم فصل أساسي من تاريخ فلسطين والشرق الأوسط والعالم، بصورة أفضل".

قدّم وحرّر الكتاب؛ روجر هيكوك، وعلاء جرادات، ويبلغ عدد صفحاته 397 صفحة.

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