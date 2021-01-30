  2. ثقافة وفنون
  3. جديد المكتبة

"النقد التطبيقي للشعر الحر": كتاب جديد لجميل كتّاني

تاريخ النشر: 30/01/2021 - 23:19

"النقد التطبيقي للشعر الحر": كتاب جديد لجميل كتّاني
غلاف الكتاب
عرب ٤٨

صدر مؤخّرًا عن دار "الهدى" للطباعة والنشر، كتاب جديد للباحث والأكاديمي الفلسطيني جميل كتّاني، تحت عنوان "النقد التطبيقي للشعر الحر".

يقوم الكتاب بتحليل العديد من قصائد الشعر الحديث من خلال مصطلحات وتقنيّات بارزة ومحوريّة في الشّعر الحرّ؛ كالتناصّ، والقناع، والجَرَيان، والأسطورة، والبناء الدائري، والغموض، وغيرها.

يدمج الكتاب، كما جاء في مقدّمتة، بين المادّة النظريّة وبين المادّة التطبيقيّة بشكلٍ منهجيِّ وواعٍ. كما يُقدِّمُ شرحًا مُسْهَبًا حول تطوّر الشّعر الحرّ منذ أواسط القرن العشرين، مُستَعْرِضًا المسمَّيات والإشكاليّات والتطوّرات التي رافقت هذا النّمط من الشّعر.

إضافةً لذلك، يُفرِدُ الكتاب فصلًا كاملًا حول بدايات ظهور الشعر الحرّ على يد روّاد المدرسة العراقية، والإشكاليات التي رافقت هذا الشعر من خلال التّسميات المختلفة، ورأي النقاد فيه بين مؤيّد ومعارض، والتطورات التي شهدها هذا الشعر بدءًا بقصيدة التفعيلة وانتهاءً بقصيدة النثر، التي تمَّ التأصيل لها على يد روّاد مجلة "شِعر" اللبنانية.

ينطوي الكتاب على فوائدَ جَمَّةٍ لكلِّ باحثٍ ومُهتَمٍّ بالشّعر الحرُّ، بحيث يُكْسِبُ الكتابُ قارئَهُ آلياتٍ كثيرة في التعامل مع هذا النوع من الشّعر، إضافة إلى معرفة أصول المصطلحات الشعريّة الواردة في الكتاب، وتطورّها مع الزّمن، وكيفيّة انتقالها من الشّعر الغربي إلى الشّعر العربي، أو من الشعر العربي القديم إلى الشّعر الحُرّ.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#جميل كتاني
#كتاب جديد
#"النقد التطبيقي للشعر الحر"

حوارات

الحملة الأكاديمية الدولية لعزل إسرائيل وفضحها كنظام أبرتهايد
الحملة الأكاديمية الدولية لعزل إسرائيل وفضحها كنظام أبرتهايد

2021-01-30

د. يسري خيزران: هذه أبرز الفروقات بين خطابي عودة وعباس
د. يسري خيزران: هذه أبرز الفروقات بين خطابي عودة وعباس

2021-01-23

ب. أبو جابر: التوافق على إستراتيجيّة وطنيّة أجدى من دهاليز الكنيست
ب. أبو جابر: التوافق على إستراتيجيّة وطنيّة أجدى من دهاليز الكنيست

2021-01-16

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مقترح لترشيح حركة "حياة السود مهمة" لجائزة "نوبل" للسلام
مقترح لترشيح حركة "حياة السود مهمة" لجائزة "نوبل" للسلام

2021-01-30

"آبل تي في +" تعلن عن مسلسل يعرض مسيرة "ويوورك"
"آبل تي في +" تعلن عن مسلسل يعرض مسيرة "ويوورك"

2021-01-30

تراجع عدد المسلسلات الأميركيّة جراء كورونا
تراجع عدد المسلسلات الأميركيّة جراء كورونا

2021-01-30

الأكثر قراءة

استطلاع: تفوق لبيد على ساعر بسبب

استطلاع: تفوق لبيد على ساعر بسبب "انتفاضة الحريديين"

2021-01-29
عائلة جعو في أم الفحم: تسعة يتامى من يهوّن عليهم؟

عائلة جعو في أم الفحم: تسعة يتامى من يهوّن عليهم؟

2021-01-29
نيو دلهي: انفجار صغير في السفارة الإسرائيلي.. واستنفار كبير

نيو دلهي: انفجار صغير في السفارة الإسرائيلي.. واستنفار كبير

2021-01-29
زوجة حاكم الشارقة تنتقد تطبيع التعليم مع إسرائيل

زوجة حاكم الشارقة تنتقد تطبيع التعليم مع إسرائيل

2021-01-29
أم الفحم: اعتقال 5 متظاهرين ضد الجريمة وتواطؤ الشرطة

أم الفحم: اعتقال 5 متظاهرين ضد الجريمة وتواطؤ الشرطة

2021-01-29