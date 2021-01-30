"النقد التطبيقي للشعر الحر": كتاب جديد لجميل كتّاني

صدر مؤخّرًا عن دار "الهدى" للطباعة والنشر، كتاب جديد للباحث والأكاديمي الفلسطيني جميل كتّاني، تحت عنوان "النقد التطبيقي للشعر الحر".

يقوم الكتاب بتحليل العديد من قصائد الشعر الحديث من خلال مصطلحات وتقنيّات بارزة ومحوريّة في الشّعر الحرّ؛ كالتناصّ، والقناع، والجَرَيان، والأسطورة، والبناء الدائري، والغموض، وغيرها.

يدمج الكتاب، كما جاء في مقدّمتة، بين المادّة النظريّة وبين المادّة التطبيقيّة بشكلٍ منهجيِّ وواعٍ. كما يُقدِّمُ شرحًا مُسْهَبًا حول تطوّر الشّعر الحرّ منذ أواسط القرن العشرين، مُستَعْرِضًا المسمَّيات والإشكاليّات والتطوّرات التي رافقت هذا النّمط من الشّعر.

إضافةً لذلك، يُفرِدُ الكتاب فصلًا كاملًا حول بدايات ظهور الشعر الحرّ على يد روّاد المدرسة العراقية، والإشكاليات التي رافقت هذا الشعر من خلال التّسميات المختلفة، ورأي النقاد فيه بين مؤيّد ومعارض، والتطورات التي شهدها هذا الشعر بدءًا بقصيدة التفعيلة وانتهاءً بقصيدة النثر، التي تمَّ التأصيل لها على يد روّاد مجلة "شِعر" اللبنانية.

ينطوي الكتاب على فوائدَ جَمَّةٍ لكلِّ باحثٍ ومُهتَمٍّ بالشّعر الحرُّ، بحيث يُكْسِبُ الكتابُ قارئَهُ آلياتٍ كثيرة في التعامل مع هذا النوع من الشّعر، إضافة إلى معرفة أصول المصطلحات الشعريّة الواردة في الكتاب، وتطورّها مع الزّمن، وكيفيّة انتقالها من الشّعر الغربي إلى الشّعر العربي، أو من الشعر العربي القديم إلى الشّعر الحُرّ.