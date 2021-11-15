  2. ثقافة وفنون
  3. جديد المكتبة

دراسة جديدة حول"الحركة الطلابية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة"

تاريخ النشر: 15/11/2021 - 17:20

دراسة جديدة حول"الحركة الطلابية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة"
جزء من غلاف الكتاب
عرب ٤٨

أصدرت مؤسسة الدراسات الفلسطينية مؤخرا، كتاب "الحركة الطلابية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة" للباحث أحمد حنيطي، هو الجزء 12 من سلسلة "القضية الفلسطينية.. آفاق المستقبل"، التي تصدرها مؤسسة الدراسات منذ سنة 2013.

وجاء الكتاب على شكل دراسة تتناول الحركة الطلابية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، والنظرة السلبية إزاءها، باعتبار أنها لا تقوم بالدور المتوقع منها، فتتم مقارنة الحركة الطلابية الحالية بتلك التي كانت خلال السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، وأيضا باتحاد طلبة فلسطين ونشاطه الدولي وفعاليته، وخصوصا في تشكيل الحركة الوطنية الفلسطينية الحديثة.

كما يتمّ ربط تراجُع الحركة الطلابية بتراجُع الأحزاب السياسية والحركة الوطنية الفلسطينية بصورة عامة، وهذا التوصيف هو تقزيم لحجم الإشكالية، لأن هذه النظرة أغفلت إلى درجة كبيرة البنية الاجتماعية التي تعمل فيها الحركة الطلابية الحالية، الأمر الذي يضفي أبعادا محبطة على ناشطي الحركة ويقلل من فرص تطوُّرها وتقدُّمها.

وينقسم الكتاب إلى سبعة فصول رئيسية، يبدأ فيها الكاتب بوضع القارئ في الإطار النظري، ثم يعرض الفصل الثاني الحركة الطلابية الفلسطينية في الضفة الغربية قبل أوسلو؛ بعدها ينتقل في الفصل الثالث إلى دور الحركة خلال فترة التسعينيات.

وفي الفصل الرابع يركز على مرحلة ما بعد سنة 2000، وينقسم هذا الفصل إلى ستة مداخل يتحدث فيها الباحث، أولا: عن البيئة الموضوعية؛ ثانيا: عن الحركة الطلابية ومقاومة الاحتلال؛ ثالثا: عن الانقسام الفلسطيني والحركة الطلابية؛ رابعا: عن الحركة الطلابية وعولمة الجامعات؛ خامسا: عن الحركة الطلابية وخصخصة التعليم؛ سادسا وأخيرا: عن الوضع الديمقراطي للحركة الطلابية.

أما الفصل الخامس من الكتاب فيتناول وضع الحركة الطلابية في جامعة بيرزيت؛ وفي الفصل السادس ينتقل الباحث إلى وضع المرأة في الحركة الطلابية؛ والفصل السابع يتضمن عرضا لدور الحركة الطلابية في قطاع غزة عبر خمسة مداخل، أولا: الحركة الطلابية قبل الانقسام سنة 2007؛ ثانيا: الحركة الطلابية بعد الانقسام سنة 2007؛ ثالثا: حراكات من أجل اعتماد نظام التمثيل النسبي؛ رابعا: سكرتاريا الأطر الطلابية؛ خامسا: الطالبات في الحركة الطلابية في قطاع غزة. ويقدم الباحث في نهاية الكتاب خاتمة بعنوان "نحو تعزيز الحركة الطلابية".

بودكاست عرب 48

#مؤسسة الدراسات الفلسطينية
#الحركة الطلابية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع
#أحمد حنيطي
#القضية الفلسطينية.. آفاق المستقبل

حوارات

د. عاص أطرش: "الامتحان هو بتنفيذ الخطة الاقتصادية وتحويل الميزانيات"
د. عاص أطرش: "الامتحان هو بتنفيذ الخطة الاقتصادية وتحويل الميزانيات"

2021-11-13

المحامية زهر: العليا شرعنت الاحتلال والاستيطان ورفضت غالبية التماسات الفلسطينيين  
المحامية زهر: العليا شرعنت الاحتلال والاستيطان ورفضت غالبية التماسات الفلسطينيين  

2021-10-30

"أمل اسم امرأة": سردٌ لمعاناة المرأة الفلسطينية والمواطنين في النقب
"أمل اسم امرأة": سردٌ لمعاناة المرأة الفلسطينية والمواطنين في النقب

2021-10-23

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

فوز فيلم "بوتيت ناتور" بجائزة "الاسكندر الذهبي" بمهرجان سالونيكي السينمائي
فوز فيلم "بوتيت ناتور" بجائزة "الاسكندر الذهبي" بمهرجان سالونيكي السينمائي

2021-11-15

"أكبر أوركسترا في العالم": 12 ألف عازف فنزويلي يقدمون مقطوعة "مارش سلاف"
"أكبر أوركسترا في العالم": 12 ألف عازف فنزويلي يقدمون مقطوعة "مارش سلاف"

2021-11-14

"صرخة فنان": معرض وورشة رسم نبذا للعنف في الناصرة
"صرخة فنان": معرض وورشة رسم نبذا للعنف في الناصرة

2021-11-13

الأكثر قراءة

القدس المحتلة: مقتل عامل عربي جراء شجار تخلله إطلاق نار

القدس المحتلة: مقتل عامل عربي جراء شجار تخلله إطلاق نار

2021-11-14
اعتقال الزوجين في إسطنبول: إسرائيل ليست متأكدة من خلفية القرار التركي

اعتقال الزوجين في إسطنبول: إسرائيل ليست متأكدة من خلفية القرار التركي

2021-11-14
النقب: إصابات خلال شجار اندلع في مستشفى واعتقال 19 شخصا

النقب: إصابات خلال شجار اندلع في مستشفى واعتقال 19 شخصا

2021-11-14
معضلات إسرائيل مقابل إيران:

معضلات إسرائيل مقابل إيران: "جميع الخيارات سيئة"

2021-11-14
إخلاء منازل جراء حرائق بأحراش قرب ترشيحا

إخلاء منازل جراء حرائق بأحراش قرب ترشيحا

2021-11-14