صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ومعهد الدوحة للدراسات العليا العدد الثامن والثلاثون (خريف 2021) من دورية عمران للعلوم الاجتماعية.

وتضمّن العدد ملفًا خاصًا بعنوان "الاستعمار الاستيطاني والصراع بين الفلسطينيين والحركة الصهيونية"، استُهلّ بمقدمة المحرر الضيف نديم روحانا، واشتمل على الدراسات التالية: "استعمار استيطاني أم نظام أبارتهايد: هل علينا أن نختار؟" لعزمي بشارة؛ و"الصهيونية ومعضلة شرعيّة الاستعمار الاستيطاني: الرد بالدّين على المقاومة الفلسطينية" لنديم روحانا؛ و"إعادة التفكير في شرط الحكم غير المباشر: تحولات أشكال الحكامة الكولونيالية الإسرائيلية وأنماط مقاومتها" لهاني عواد ومريم هواري؛ و"الإسلاموفوبيا ومعاداة الساميّة والصهيونية والاستعمار الاستيطاني" للورينزو فيراسيني؛ و"أين فلسطين في العالم؟" لحميد دباشي؛ و"القانون الدولي والاستعمار الاستيطاني في فلسطين التاريخية" لإيلان بابيه.

غلاف العدد الثامن والثلاثين من دورية عمران

وفي باب "ترجمة"، نقرأ ترجمة عامر إبراهيم لدراسة "لنتخيّل بدائل فلسطين المحلّانية: الاستعمار الاستيطاني وسياسة المتحف" من تأليف ليلى أبو لغد. أما باب "مراجعات الكتب"، فاشتمل على مراجعة كتاب: "حرب المئة عام على فلسطين: قصة الاستعمار الاستيطاني والمقاومة 1917-2017"، لرشيد الخالدي، من إعداد أحمد مأمون؛ ومراجعة كتاب: "تفكيك استعمار فلسطين: حماس بين مُناهضة الاستعمار وما بعد الاستعمار"، لسومديب سين، من إعداد يارا نصّار؛ ومراجعة كتاب: "لا مستوطن ولا محلاني: صناعة الأقليات الدائمة وتفكيكها"، لمحمود ممداني، من إعداد مريم الهاجري؛ ومراجعة كتاب: "رجال الحجارة: الفلسطينيون الذين بنوا إسرائيل"، لآندرو روس، من إعداد إيهاب محارمة.

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