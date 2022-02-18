صدور العدد 39 من دورية "عمران": جزء ثان من ملف خاصّ حول الاستعمار الاستيطانيّ

صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ومعهد الدوحة للدراسات العليا العدد التاسع والثلاثون من دورية "عمران" للعلوم الاجتماعية. وتضمّن العدد الجزء الثاني من الملف الخاصّ "الاستعمار الاستيطاني والصراع بين الفلسطينيين والحركة الصهيونية".

واشتمل العدد على الدراسات التالية: "الاستعمار الاستيطاني في فلسطين بين البنية والصيرورة: محو وإزالة أم تحكم وسيطرة؟" لأشرف عثمان بدر؛ و"نحو إعادة التفكير في الأطر المفاهيمية لتحليل السياق الفلسطيني الاستعماري" لأباهر السقا؛ و"الإنتاج العسكري - الأمني واقتصاد الحرب في سياق الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي" لطارق دعنا؛ و"النوع الاجتماعي والطبقة والعِرق: رأسمالية الاستيطان الإسرائيلي ومقاومة النساء البدويات الفلسطينيات في النقب" لصوفي ريختر-ديفرو.

كطما شمل دراسات: "عودة المحلاني: الأصلانية والاستعمار الاستيطاني والمفارقات المتعددة في السرديات التذكارية الإسرائيلية - الأسترالية لحملة فلسطين" لميكايلا سحار؛ و"كيف نقرأ المجزرة في فلسطين؟: التاريخ الأصلاني بوصفه منهجية للتحرير" لرنا بركات؛ و"مورفولوجيا فم الذئب: لغة وليد دَقَّة (1961-2021)" لعبد الرحيم الشيخ.

وفي باب "مراجعات الكتب"، نقرأ مراجعة محمد مزيان لكتاب "نوعان من البشر: تشريح العنصرية العادية" لدوني بلوندان؛ ومراجعة نيروز ساتيك لكتاب "سورية: الدولة وحدودها الدولية والمجالية" لماثيو سيمينو (محرر)، ومراجعة محمد توفيق لكتاب "علوم الشرع والعلوم الاجتماعية: نحو تجاوز القطيعة (أليس الصبح بقريب)" لساري حنفي؛ ومراجعة بلقاسم بن زنين لكتاب "الربيع العربي: الحداثة والهوية والتغيير" لعيد محمد وداليا فهمي (محرران).

ويتيح موقع دورية "عمران" محتويات الأعداد المفتوحة والمتاحة للتنزيل خلال الفترة الحالية من جائحة كورونا.