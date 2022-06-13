مدى الكرمل يصدر كتابًا بحثيًّا حول العنف والجريمة في المجتمع الفلسطينيّ

أصدر مدى الكرمل - المركز العربيّ للدراسات الاجتماعيّة والتطبيقيّة كتابًا بعنوان "الفلسطينيّون في إسرائيل: مقارَبات نظريّة وتطبيقيّة حول العنف والجريمة في المجتمع الفلسطينيّ في إسرائيل‎‎"، من تحرير المدير العامّ لمركز مدى الكرمل، مهنّد مصطفى.

جاء في مقدّمة الكتاب التي كتبها المحرّر أنّ هدف الكتاب هو تسليط ضوء البحث والدراسة على ظاهرة العنف والجريمة من خلال مقارَبات نظريّة وتطبيقيّة جديدة، إلى جانب تطوير المقارَبات القائمة ونقدها، والاستفادة من تجارب عالميّة مشابِهة أو قريبة. ترمي فصول الكتاب إلى سَبْر أغوار هذه المسألة، وتفكيك طبقاتها لفهم اشتباكها بطبيعة النظام السياسيّ وتَعالُقها بالسياق التاريخيّ والتحوُّلات الاقتصاديّة والسوسيولوجيّة عمومًا، ولا سيّما في العَقدين الأخيرين.

‏ يتكوّن الكتاب من ثلاثة أقسام. يشمل القسم الأوّل دراسة تحليليّة قام بها مدير وحدة السياسات في مدى الكرمل، د. إمطانس شحادة، تناول فيها نتائج الاستطلاع السنويّ الذي يجريه المركز حول الحالة السياسيّة والاجتماعيّة في المجتمع الفلسطينيّ. فحص الاستطلاع مواقف المجتمع الفلسطينيّ في إسرائيل في موضوعين حَظِيا باهتمام الفلسطينيّين في العام الأخير، وهما: الحالةُ السياسيّة المتمثّلة في دخول قائمة عربيّة في الائتلاف الحكوميّ لأوّل مرّة منذ إقامة دولة اسرائيل، وآفةُ العنف التي تحوّلت في العَقد الأخير إلى إحدى أبرز القضايا التي تشغل المجتمع العربيّ. ويفحص كذلك آراءَ المجتمع بشأن تعامل المؤسّسات العربيّة والحكوميّة في قضيّة العنف وأسبابه.

القسم الثاني من الكتاب جاء تحت العنوان "مقارَبات منهجيّة ومعرفيّة لدراسة العنف في المجتمع الفلسطينيّ"، ويشمل ورقة بحثيّة كتبها الـمُحاضر في قسم الاقتصاد - كلّيّة نوكس، إلينوي، الولايات المتّحدة، د. مهيب زيدان، بعنوان "تطوير إستراتيجيّات وآليّات لتوثيق جرائم القتل: دروس مستخلَصة من مشروع بحث حول جرائم قتل النساء في فلسطين قبل النكبة"، من خلالها عُرِضت متابَعة لتجارب التوثيق وجمع البيانات التي تتعلّق بجرائم قتل النساء والفتيات، وكان التركيز على بعض المجالات التي فيها متّسَع للتحسين والتطوير، ولا سيّما في ظلّ غيابِ قاعدة بيانات مرجعيّة، وتحفُّظِ السلطات الرسميّة على توفير المعطيات والمعلومات المفيدة بخصوص هذه الجرائم. كذلك عُرِضت بعض النتائج الأوّليّة لتوثيق جرائم قتل النساء خلال فترة الانتداب البريطانيّ، بغية إبراز الإمكانيّات المتوافرة في الأَرْشَفة الرقْميّة والتشديد على أهمّيّة آليّة تثليث المعلومات.

وعُرِضت ورقة بحثيّة أخرى كتبتها الحاصلة على بوست دكتوراة من كلّيّة التربية في جامعة حيفا، د. ميسم بشارة، حملت العنوان "الخطاب الأكاديميّ الإسرائيليّ حول ظاهرة العنف في المجتمع الفلسطينيّ داخل إسرائيل: مسح ونتائج أوّليّة". قدّمت هذه الورقة نتائج أوّليّة لدراسة الإنتاج البحثيّ والخطاب الأكاديميّ الإسرائيليّ حول ظاهرة العنف والجريمة في المجتمع الفلسطينيّ في إسرائيل، من خلال مسح لـِ105 من الأدبيّات المنشورة ضمن مقالات وأطروحات أكاديميّة في دوريّات محكَّمة في فترة الأعوام 2000-2020.

أمّا القسم الثالث من الكتاب، والذي حمل العنوان "مقارَبات سياسيّة ونظريّة مقارنة حول العنف"، فيضمّ ورقة بحثيّة كتبتها طالبة الدكتوراة في علم الاجتماع والأنثروبولوجيا في الجامعة العبريّة في القدس، شهرزاد عودة، وطالب الماجستير في دراسات السلام والصراع في جامعة كوﭬـنتري، خالد السيّد، بعنوان "تجارب مجتمعيّة في مكافحة العنف والجريمة". رصَدت هذه الورقة عددًا من المبادَرات الأهليّة المختلفة لمكافحة العنف والجريمة على الصعيد المحلّيّ في مجتمعات مهمَّشة تعيش في سياقات عنف بنيويّ لمحاولة فهم طرائق عملها التي ترفض مشاريع مختلفة من أنحاء شتّى من العالم. نبعت هذه الحاجة من تأطير ظاهرة العنف والجريمة في المجتمع الفلسطينيّ في الداخل ضمن إطار الاستعمار الاستيطانيّ، ومن سماع أصوات شباب وناشطين تحدّثوا عن العنف البنيويّ الممارَس ضدّ المجتمع، وضدّهم كأبناء أقلّيّة أصلانيّة في دولة استعماريّة.

كذلك عُرِضت ورقة بحثيّة أخرى، كتبتها طالبة الدكتوراة في قسم السياسة والحكْم في جامعة بئر السبع، ميرفت أبو هدّوبة، بعنوان "الأقلّيّات والجهاز الشرطيّ: الأقلّيّة العربيّة والعنف الطاغي وغياب الشرطة". طرحت الورقة هذه إجابات لكلّ من السؤالين التاليين: هل تقوم الشرطة دائمًا بهذا الدَّوْر بموضوعيّة وعلى نحوٍ قانونيّ، هل تنحاز في حالات معيّنة إلى مجموعات معيّنة على حساب الأخرى؟ كما تطرّقت على نحوٍ متعمّق أكثر إلى العلاقة المركَّبة القائمة بين الأقلّيّةِ الفلسطينيّة في إسرائيل والشرطةِ، وإلى كيفيّة تأثير هذه العلاقة على العنف الطاغي في المجتمع.

تجدر الإشارة إلى أنّ فصول الكتاب هي عبارة عن الأوراق البحثيّة التي جرى تقديمها في المؤتمر السنويّ لمدى الكرمل الذي عُقِد في مدينة رهط، وناقش موضوع الجريمة والعنف. وقد نشر مدى الكرمل إعلانًا بشأن كتابة فصول لكتاب باللغة الإنجليزيّة حول الموضوع نفسه سيعمل على تحريره كلّ من د. سونيا بولص ومهنّد مصطفى.