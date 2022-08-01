  2. ثقافة وفنون
  3. جديد المكتبة

صدور العدد الحادي والأربعين من دوريّة "تبيُّن"

تاريخ النشر: 01/08/2022 - 20:39

صدور العدد الحادي والأربعين من دوريّة "تبيُّن"
جزء من غلاف العدد الحادي والأربعين
عرب ٤٨

صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ومعهد الدوحة للدراسات العليا، العدد الحادي والأربعون من الدورية المحكّمة "تبيُّن" للدراسات الفلسفية والنظريات النقدية.

وتضمّن العدد الدراسات التالية: "تأملات في مسألة الهوية" لعزمي بشارة، و"الهُوية في الخطاب الفلسفي الفرنسي المعاصر: فانسان ديكومب نموذجًا" لزواوي بغورة، و"لماذا عادت الهُويّات لتتصدر عالم اليوم؟ نقد تشارلز تايلر للحداثة وعلمانيتها" لرشيد الحاج صالح، و"الاعتراف وسؤال الهوية عند أكسل هونيث" لكمال بومنير، و"المقاربة النسوية لفكرة الهوية في فلسفة مارثا نوسباوم" لمايكل مدحت، و"أمارتيا سِن والهوية" لسري نسيبة، و"هل من مكان للهوية في عالم معولم؟ استكشاف ’الهوية السائلة‘ عند زيغمونت باومان" لحجاج أبو جبر.

غلاف العدد الحادي والأربعين

وتضمّن العدد أيضًا ترجمةً لدراسة ديفيد سبارتي بعنوان "الهُويّة وإحراجاتها: من الهُوية الشخصية إلى الاعتراف الاجتماعي" نقلها إلى اللسان العربي زواوي بغورة، و"الهوية في زمن الكورونا المضطرب: الأدائية والأزمة والتنقل والأخلاق" لروب كوڤر، ترجمها حجاج أبو جبر.

وفي باب "مراجعات الكتب"، وردت في العدد مراجعة لكتاب "هوية بأربعين وجهًا" لداريوش شايغان، أعدّها كمال طيرشي، ومراجعة ثانية لكتاب "الهوية: مطلب الكرامة وسياسات الضغينة" لفرانسيس فوكوياما، أعدّها عبد الله الجسمي.

ويتيح موقع دورية "تبيّن" جميع محتويات الأعداد، إذ إنها مفتوحة ومتاحة للتنزيل.

بودكاست عرب 48

#دوريّة تبيّن
#المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات
#معهد الدوحة للدراسات العليا

حوارات

حوار مع عالية زعبي | "التمثيل القانوني للمرأة في سياق الصدمة الاستعمارية"
حوار مع عالية زعبي | "التمثيل القانوني للمرأة في سياق الصدمة الاستعمارية"

2022-07-30

حوار مع د. شريف كناعنة | من توثيق النكبة إلى "قول يا طير"
حوار مع د. شريف كناعنة | من توثيق النكبة إلى "قول يا طير"

2022-07-23

حوار | السلطة الفلسطينية بين فشل الدولة وعودة القبيلة
حوار | السلطة الفلسطينية بين فشل الدولة وعودة القبيلة

2022-07-16

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

فيلم "الكلب الخارق" يحصد الأكثر مشاهدة خلال نهاية الأسبوع
فيلم "الكلب الخارق" يحصد الأكثر مشاهدة خلال نهاية الأسبوع

2022-08-01

دليلك الشامل عن متحف اللوفر
دليلك الشامل عن متحف اللوفر

2022-08-01

شاكيرا تواجه عقوبة السجن لأكثر من 8 سنوات
شاكيرا تواجه عقوبة السجن لأكثر من 8 سنوات

2022-07-29

الأكثر قراءة

أبو عبيدة يعلن استهداف الاحتلال لموقع تواجَد فيه أحد أسراه

أبو عبيدة يعلن استهداف الاحتلال لموقع تواجَد فيه أحد أسراه

2022-07-31
بروتوكولات مجزرة كفر قاسم: خطة الترانسفير

بروتوكولات مجزرة كفر قاسم: خطة الترانسفير "خُلد" لتهجير سكان المثلث

2022-07-31
دالية الكرمل: مصرع حسيب غضبان في انقلاب مركبة

دالية الكرمل: مصرع حسيب غضبان في انقلاب مركبة

2022-07-31
حالة الطقس: موجة الحر تشتد وتتواصل حتى الجمعة

حالة الطقس: موجة الحر تشتد وتتواصل حتى الجمعة

2022-07-31
خفض أسعار الوقود في البلاد فجر الإثنين

خفض أسعار الوقود في البلاد فجر الإثنين

2022-07-31