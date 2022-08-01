صدور العدد الحادي والأربعين من دوريّة "تبيُّن"

صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ومعهد الدوحة للدراسات العليا، العدد الحادي والأربعون من الدورية المحكّمة "تبيُّن" للدراسات الفلسفية والنظريات النقدية.

وتضمّن العدد الدراسات التالية: "تأملات في مسألة الهوية" لعزمي بشارة، و"الهُوية في الخطاب الفلسفي الفرنسي المعاصر: فانسان ديكومب نموذجًا" لزواوي بغورة، و"لماذا عادت الهُويّات لتتصدر عالم اليوم؟ نقد تشارلز تايلر للحداثة وعلمانيتها" لرشيد الحاج صالح، و"الاعتراف وسؤال الهوية عند أكسل هونيث" لكمال بومنير، و"المقاربة النسوية لفكرة الهوية في فلسفة مارثا نوسباوم" لمايكل مدحت، و"أمارتيا سِن والهوية" لسري نسيبة، و"هل من مكان للهوية في عالم معولم؟ استكشاف ’الهوية السائلة‘ عند زيغمونت باومان" لحجاج أبو جبر.

غلاف العدد الحادي والأربعين

وتضمّن العدد أيضًا ترجمةً لدراسة ديفيد سبارتي بعنوان "الهُويّة وإحراجاتها: من الهُوية الشخصية إلى الاعتراف الاجتماعي" نقلها إلى اللسان العربي زواوي بغورة، و"الهوية في زمن الكورونا المضطرب: الأدائية والأزمة والتنقل والأخلاق" لروب كوڤر، ترجمها حجاج أبو جبر.

وفي باب "مراجعات الكتب"، وردت في العدد مراجعة لكتاب "هوية بأربعين وجهًا" لداريوش شايغان، أعدّها كمال طيرشي، ومراجعة ثانية لكتاب "الهوية: مطلب الكرامة وسياسات الضغينة" لفرانسيس فوكوياما، أعدّها عبد الله الجسمي.

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