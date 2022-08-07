صدور العدد الحادي والأربعين من دورية عمران

صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ومعهد الدوحة للدراسات العليا العدد الحادي والأربعون (صيف 2022) من دورية عمران للعلوم الاجتماعية. وتضمّن أربع دراسات: "الهجرة والفعل التنموي للتحويلات المالية في المجال الحضري في تونس: أي دينامية للتنمية؟" لشهاب اليحياوي.

ودراسة "الوعي البيئي وتشكّل الحركات الاجتماعية الجديدة في مدينة تونسية: نضال المجتمع المدني ضد التلوث البيئي في مدينة صفاقس" لأسمهان بنفرج؛ و"نمو سكان المناطق الحضرية في العراق وآثاره الاجتماعية والاقتصادية" لهاشم نعمة فياض؛ و"اللهجة الفراتية السورية في محافظة دير الزور: دراسة صوتية دلالية" لمسعود أحمد الخلف.

وجاء عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات أنه في "باب ‘مناقشات‘، نقرأ مناقشة بعنوان ‘الدولة التسلطية في المجتمعات العربية بين خلدون النقيب وعبد الله حمّودي: مساهمة مشرقية - مغربية في النظرية الاجتماعية النقدية‘ لعز الدين الفراع".

أما باب "مراجعات الكتب" فاشتمل على مراجعة بشرى جعوني لكتاب "طفولات الطبقة: حول اللامساواة في صفوف الأطفال" لبيرنار لاهير، ومراجعة محمد بكاي لكتاب "قلق الجندر: النسوية وتخريب الهوية" لجوديث بتلر.

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