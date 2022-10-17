جديد المكتبة: "الأرشيفات في إسرائيل والرواية التاريخيّة الإسرائيليّة والنكبة.."

أصدر "مدى الكرمل" المركز العربيّ للدراسات الاجتماعيّة والتطبيقيّة، كتابًا بعنوان "الأرشيفات في إسرائيل والرواية التاريخيّة الإسرائيليّة والنكبة، كشْف النقاب عن التقرير الذي يدحض الرواية التاريخيّة الإسرائيليّة"، وهو من تأليف الباحث والأستاذ الجامعيّ، محمود محارب.

يكشف الكاتب، من خلال عدّة مَحاور، النقابَ عن التقرير الذي يدحض الرواية التاريخيّة الإسرائيليّة، وذلك من خلال التطرُّق إلى الأرشيفات الإسرائيليّة كأداة لبَلْوَرة أساطير حول تاريخ تأسيس الدولة وحرب عام 1948، إذ رسمت هذه الرواية صورة ورديّة عن إسرائيل ملخَّصها أنّها ضحيّة ومُحِبّة للسلام.

غلاف الكتاب

يتضمّن المحور الثاني في الكتاب تأثير عمل المؤرّخين الجدد، كتاباتهم وأبحاثهم على الرواية الورديّة التي قامت ببنائها إسرائيل؛ إذ إنّ ما قاموا بكتابته ونقله خرج عن هذه الرواية وأسهَمَ في دحضها وتقويضها.

كذلك تطرّق المحوران الثالث والرابع إلى سيرورة إغلاق وثائق في الأرشيفات الإسرائيليّة تناقضت مع الرواية التاريخيّة الإسرائيليّة وتتعلّق خصّيصًا بالصراع العربيّ - الإسرائيليّ والقضيّة الفلسطينيّة والنكبة.

سعى الكتاب إلى عرض المراحل المفصليّة المتعلّقة بالأرشيفات الإسرائيليّة منذ تأسيسها حتّى اليوم، بداية من الإجراءات القانونيّة والإداريّة التي اتّخذتها لإبقاء هذه الوثائق مغلقة تمامًا في الأرشيفات الإسرائيليّة والتستُّر عليها، انتهاء إلى محاولة تعزيز الرواية الإسرائيليّة بتلفيق أبحاث ودراسات تدعم روايتها التاريخيّة الكاذبة.

وُلد د. محارب في مدينة اللدّ، وحصل على شهادة البكالوريوس في العلوم السياسيّة من الجامعة العبريّة في القدس. في عام 1986، حصل على الدكتوراة في العلوم السياسيّة من جامعة ريدينـﭺ في بريطانيا.

انخرط في العمل الوطنيّ منذ صغره وأسهم في تأسيس حركة أبناء البلد، ولاحقًا شارك في تأسيس حزب التجمّع الوطنيّ الديمقراطيّ. له العديد من الكتب وعشرات الدراسات المنشورة في مجلّات مُحَكَّمة عن الصراع العربيّ - الإسرائيليّ، وعن الصهيونيّة وإسرائيل والقضيّة الفلسطينيّة.