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إصدار كتاب "في جوف الحوت: تجارب فلسطينيّة في الجامعات الإسرائيليّة"

تاريخ النشر: 04/11/2022 - 12:09

إصدار كتاب "في جوف الحوت: تجارب فلسطينيّة في الجامعات الإسرائيليّة"
غلاف الكتاب
عرب ٤٨

أصدرت "دار ليلى" للنشر والترجمة، بالشراكة مع معهد "فان لير" في القدس، هذا الأسبوع، كتابًا جديدًا تحت عنوان: "في جوف الحوت: تجارب فلسطينيّة في الجامعات الإسرائيليّة"، الذي انبثق عن نقاشات وعمل مجموعة "الدفيئة النقديّة للمهارات البحثيّة"، المكوّنة من طلاب فلسطينيّين ملتحقين بالدراسات العليا في الجامعات الإسرائيليّة، التي التقت خلال العامين الماضيين في معهد "فان لير" وتعمّقت في التجارب الفلسطينيّة في الدراسة والبحث والإنتاج المعرفيّ.

ويقع كتاب "في جوف الحوت" في 227 صفحة من القطع المتوسّط، وهو من تصميم أمل شوفاني، ولوحة الغلاف للفنان أسامة سعيد.

ويُعقد حفل إشهار الكتاب يوم الثلاثاء المقبل، في تمام الساعة 18:00 في معهد "فان لير" في القدس المحتلة.

ويتكوّن الكتاب من ثلاث "جرعات": الحِوارات؛ وهي محاولة للانكشاف على سيرورة الـمُحاضِر أو المحاضِرة الفلسطينيّة فكريًّا؛ وشهادات: تضم توثيقًا لتجارب طلابية فلسطينيّة في الجامعات الإسرائيليّة من الحاضر والماضي؛ ومقارنات: نصوص تحوي تجارب جامعيّة بين طلبة متحدّرين من جماعات مقموعة ومقاوِمة في دول مختلفة.

وحرّر الكتاب "في جوف الحوت" كلّ من د. يارا سعدي-إبراهيم وأ.د. خالد جمال فوراني. وفي جزء حوارات، يشمل الكتاب حوارات أُجريَت مع كلّ من د. رائف زريق، وأ.د. نادرة شلهوب - كيفوركيان، ود. أندريه مزّاوي، وأ.د. نهلة عبدو، وأ.د. خولة أبوبكر.

أمّا قسم الشهادات، فيشمل شهادات لكلّ من سماح عبّاس، وأ.د. عبد السلم عبد الغني، والمحامية تغريد جهشان، ولبابة صبري، وأمير نصّار وأمير مرشي.

ويضمّ القسم الثالث من الكتاب مقالات وفصولًا مترجمة لباحثين مهمّين من حول العالم حول تجاربهم ورؤيتهم البحثيّة، كما كتب أ.د. نديم روحانا خاتمة الكتاب.

وشارك في "الدفيئة النقديّة للمهارات البحثيّة" كل من سماح عبّاس، ولُبابة صبري، وأمير مرشي، وأمير نصّار، وجمال أبو حنّا، وأضواء ذياب، وخالد عويضة، وآلاء حاج يحيى، وشهاب إدريس.

بودكاست عرب 48

#دار ليلى
#الجامعات الإسرائيليّة
#في جوف الحوت: تجارب فلسطينيّة في الجامعات الإسرائي
#الدفيئة النقديّة للمهارات البحثيّة
#طلاب فلسطينيون

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