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صدور العدد الثالث والأربعين من دورية تبيُّن

تاريخ النشر: 31/01/2023 - 15:29

صدور العدد الثالث والأربعين من دورية تبيُّن
جزء من غلاف المجلة
عرب ٤٨

صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ومعهد الدوحة للدراسات العليا العدد الثالث والأربعون من الدورية المحكّمة تبيُّن للدراسات الفلسفية والنظريات النقدية.

وتضمّن العدد ملفًا خاصًا ثانيًا عن الفلسفة السياسية المعاصرة، تضمّن الدراسات التالية: "الليبرالية وحرية التعبير: قراءة في الخلفيات الفلسفية لجدل قانوني وسياسي" لمنير الكشو، و"العقل العام والدين والهوية في سياق فلسفة رولز السياسية" لرجا بهلول، و"أنثولوجيا الإسلام الليبرالي" لمحمد الرحموني، و"النظرية النقدية للعدالة في سياق التبرير نموذج راينر فورست" لمحمد الأشهب، و"الديمقراطية القادمة: دريدا وتفكيك السيادة" لعبد الرحيم موساوي، و"اللاهوت الليبرالي البروتستانتي: مفهومه وتطوره وإسهامه الإصلاحي في الفكر الديني المسيحي" ليونس الأحمدي.

وتضمّن العدد أيضًا ترجمة نوفل الحاج لطيف مقالة لجون رولز بعنوان "العدالة إنصافًا: نظرية سياسية وليست ميتافيزيقية". وفي باب "مراجعات الكتب"، نقرأ مراجعة كتاب "الدكتاتورية الجديدة" لجون كين، أعدّها أيمن البوغانمي.

بودكاست عرب 48

#العدد الثالث والأربعين من دورية تبيُّن
#مجلة
#المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات
#معهد الدوحة للدراسات العليا

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