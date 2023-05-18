صدور العدد 59 من دورية "سياسات عربية"

صدر العدد التاسع والخمسون من الدورية العلمية المحكّمة "سياسات عربية" التي تُعنى بالعلوم السياسية و وتصدر كلّ شهرين، واشتكمل على عدة دراسات.

صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ومعهد الدوحة للدراسات العليا، العدد التاسع والخمسون من الدورية العلمية المحكّمة "سياسات عربية" التي تُعنى بالعلوم السياسية و وتصدر كلّ شهرين.

واشتمل العدد على الدراسات الآتية: "البرنامج البحثي الواقعي الجديد بين التقدمية والانتكاسة: قراءة في مفهومي الفوضى والتوازن" للورد حبش وروكسانا سلامة، و"حوكمة الأمن الإقليمي وتوقعات الجمهور وأدوار السياسة الخارجية: شمال أفريقيا ومطلبها أن تحافظ تونس على "نأيها الاستراتيجي"" لعماد منصور وجون دانيلز هيكس، و"سياسة إسرائيل تجاه المشروع النووي الإيراني في بداية حكم الرئيس إبراهيم رئيسي" لمحمود محارب، و"الجزائر: تجربة ربع قرن في مكافحة الإرهاب رصد تاريخي ومحاولة في نقد التجربة" للطاهر السعود، و"قراءة في "متلازمة" التغير المناخي والنزاع" للحسين شكراني.

غلاف العدد الجديد

وفي العدد ترجمة أحمد قاسم حسين لدراسة "الواقعية البنيوية بعد الحرب الباردة" لكينيث والتز.

واشتمل باب "التوثيق" على توثيق لأهمّ "محطات التحوّل الديمقراطي في الوطن العربي"، و"الوقائع الفلسطينية"، و"وثائق التحول الديمقراطي في الوطن العربي" في المدة 1/9 - 31/10/2022.

وفي باب "مراجعات الكتب"، أعدّت صوفية حنازلة مراجعة لكتاب "العدالة الانتقالية الجارية: تخطيط السياسة في تونس" لمريم صالحي.

وتجدون في موقع دورية "سياسات عربية" جميع محتويات الأعداد مفتوحة ومتاحة للتنزيل.