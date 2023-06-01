"دفيئة حكايا" تصدر خمسة كتب جديدة للأطفال

أصدرت "دفيئة حكايا" في الأشهر الأخيرة، خمسة كتب جديدة للأطفال، وذلك ضمن برنامجها السنويّ لإصدار كتب الأطفال، إلى جانب تنظيم ورشات التأهيل للكاتبات والرسّامات، وتحرير وإدارة موقع "حكايا" لأدب وثقافة الأطفال والفتيان.

والكتب الخمسة الجديدة هي: "ماذا لو خرج ديناصور إلى الشارع من دون إذن؟"، وهو من تأليف نورة صالح، ورسومات شارلوت شاما، ويطرح موضوعة الخيال لدى الأطفال، من خلال الطفل جوجو الذي يحاول أن يمنع ديناصورَه "دينو" من التجوّل في الخارج وَحده.

والكتاب الثاني بعنوان "العالم الجديد" من تأليف رماز زريق- حوراني ورسومات مها أبو حسين، وهو يطرح موضوعة الفقدان من خلال قصّة البطاريق الذين يواجهون المصاعب الكثيرة جراء الاحتباس الحراريّ.

والكتاب الثالث بعنوان "عاقد الحاجبيْن" وهو من تأليف ميسون أبو الهيجاء ورسومات نجاة عبد النبي، الذي يطرح قضيّة هامّة جدًّا وهي مسألة الطلاق والانفصال في العائلة وتعامل الأطفال والأهل مع المسألة.

ويتركّز الكتاب الرابع في مسألة جودة البيئة والتدوير، وهو كتاب "ماما كراكيب" من تأليف شهربان معدي ورسومات بروج بدير. أمّا الكتاب الخامس، فهو كتاب "قصّة قبل النوم" من تأليف سوسن شبلي، ورسومات فيفيان مرينة، وهو مُوجّه لشريحة عمر سنتين حتى ثلاث سنوات، ويتطرّق إلى مسألة تجهيز الأطفال للنوم من خلال عالم الحيوانات.

وعمل على تحرير النصوص المشرفان على ورشات الكتابة القاهرة عبد الحي ولؤي وتد، والمشرفان على ورشات الرسم تساحي فيربر ونعماه بنزيمَن. وأشرف على التدقيق والتشكيل أسعد عودة، فيما أنجز تصميم الكتب الفنيّ بسّام لولو من مكتب "ليدنِت". وتشمل نشاطات الدفيئة التي يديرها الأديب علاء حليحل، والتابعة لمركز الكتب والمكتبات، إصدارات سنويّة لكتب للأطفال، وإدارة ورشات في الرسم والكتابة بمجال أدب الأطفال، وتحرير وإدارة موقع حكايا، وذلك بدعم من وزارة الثقافة.

وحول هذه الإصدارات قال حليحل: "نحن نسعى من خلال مشروع النشر السنويّ لإصدار كتب جديدة تكتبها وترسمها خريجات ورشاتنا بالأساس، وهو الأمر الذي يزيد من تثبيت وتحسين جودة الكتب الصادرة محليًّا، إلى جانب الإصدارات الأخرى من سائر دور النشر. نحن نعمل الآن على إصدار كتابيْن آخريْن حتى نهاية العام الحاليّ، وثمة مخطط مستقبليّ لتدعيم مسار النشر من ناحية الكمّ والكيف".

وبالإمكان شراء كتب الدفيئة عبر صفحة المتجر في موقع حكايا.