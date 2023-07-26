صدور العدد الخامس والأربعين من دورية "تبيُّن"

تضمّن العدد ملفًا خاصًا عن مفهوم "الثقافة السياسية المعاصرة"، شمل الدراسات التالية: "الثقافة السياسية: ملاحظات عامة" لعزمي بشارة، و"الثقافة سلاحًا: حروب الثقافة في الولايات المتحدة ومصر" لعبد الوهاب الأفندي، و"التوجهات الانفعالية والثقافة السياسية الديمقراطية" لرجا بهلول...

صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ومعهد الدوحة للدراسات العليا العدد الخامس والأربعون من الدورية المحكّمة "تبيُّن" للدراسات الفلسفية والنظريات النقدية.

وتضمّن العدد ملفًا خاصًا عن مفهوم "الثقافة السياسية المعاصرة"، شمل الدراسات التالية: "الثقافة السياسية: ملاحظات عامة" لعزمي بشارة، و"الثقافة سلاحًا: حروب الثقافة في الولايات المتحدة ومصر" لعبد الوهاب الأفندي، و"التوجهات الانفعالية والثقافة السياسية الديمقراطية" لرجا بهلول؛ إضافة إلى دراسات أخرى منوعة هي: "العلمانية واللاهوت: قراءات لاهوتية وفلسفية معاصرة لعلاقة التنوير والحداثة بالفكر الديني" لنجيب جورج عوض، و"كبرياء المدينة وجرأة الفيلسوف" لمحمد الهادي العمري.

وفي باب "مراجعات الكتب"، نقرأ مراجعة كتاب مدرسة فرانكفورت: تاريخها وتطورها النظري وأهميتها السياسية لرولف فيغرسهاوس، أعدّها كمال طيرشي، ومراجعة كتاب نظرية الفعل التواصلي ليورغن هابرماس (المجلدان 1-2)، أعدّها محمد الأشهب.

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