صدور العدد 60 من دورية "سياسات عربية"

تضمّن العدد ملفًا خاصًّا بعنوان "حال العلوم السياسية في العالم العربي (1): المناهج والسياسة المقارنة في بلدان عربية"، اشتمل على تقديم لمحرر الملف عبد الوهاب الأفندي بعنوان "العلوم السياسية عربيًا".

صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ومعهد الدوحة للدراسات العليا، العدد الستّون من الدورية العلمية المحكّمة "سياسات عربية" التي تُعنى بالعلوم السياسية والعلاقات الدولية، وتصدر كلّ شهرين.

وقد تضمّن العدد ملفًا خاصًّا بعنوان "حال العلوم السياسية في العالم العربي (1): المناهج والسياسة المقارنة في بلدان عربية"، اشتمل على تقديم لمحرر الملف عبد الوهاب الأفندي بعنوان "العلوم السياسية عربيًا".

وضمّ الملف الدراسات الآتية: "حال العلوم السياسية في مصر: تجربة قسم العلوم السياسية في كلية الاقتصاد بجامعة القاهرة" لمروة فكري، و"تدريس العلوم السياسية في الجامعات السودانية: النشأة والتطور" لحسن الحاج علي أحمد وياسر عوض عبد الله.

غلاف العدد 60 من الدورية العلمية المحكّمة "سياسات عربية"

كما ضم الملف دراسة: "أزمة تخصص العلوم السياسية في الجامعة الجزائرية: مفارقات طفرة ستة عقود من الاستقلال الوطني" لعبد القادر عبد العالي ولبنى جصاص وقاسم حجاج، و"تحولات العلوم السياسية في الجامعة التونسية: مفارقة المسارات وأزمة الموضوع، كلية الحقوق والعلوم السياسية نموذجًا" لشاكر الحوكي.

بالإضافة إلى دراسة: "هامشية المنهج الكمّي في العلوم السياسية العربية: الإحصاء الاستدلالي نموذجًا" لعبد الكريم أمنكاي وآلان ألوسكان.

واشتمل باب "التوثيق" على أهمّ "محطات التحوّل الديمقراطي في الوطن العربي"، و"الوقائع الفلسطينية"، و"وثائق التحول الديمقراطي في الوطن العربي" في المدة 1/11 - 31/12/2022.

وفي باب "مراجعات الكتب"، أعدّ أحمد قاسم حسين مراجعة لكتاب "بعض قضايا المنهج: في علوم السياسة والتاريخ والقانون والديموغرافيا".

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