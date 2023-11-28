صدور العدد 61 من دورية "سياسات عربية"

صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ومعهد الدوحة للدراسات العليا العدد الحادي والستّون من الدورية العلمية المحكّمة "سياسات عربية" التي تُعنى بالعلوم السياسية والعلاقات الدولية، وتصدر كلّ شهرين. وقد تضمّن العدد ملفًا خاصًّا بعنوان "حال العلوم السياسية في العالم العربي (2): العلاقات الدولية"، اشتمل على الدراسات الآتية: "حقل العلاقات الدولية في العالم العربي: بحث في التاريخ الاجتماعي لنشأته وتطوّره وحالته الراهنة" لسيد أحمد قوجيلي، و"استقصاء حقل العلاقات الدولية في الوطن العربي: دراسة في الواقع والتحديات" لأحمد قاسم حسين، و"لماذا لا توجد نظرية ’عربية‘ في العلاقات الدولية؟ أسباب قصور المساهمة العربية في نظريات العلاقات الدولية" لمكية نجار، و"تدريس العلاقات الدولية في العالم العربي: الإشكاليات المعرفية والنظرية" لباسل صلّوخ وميّ درويش.

واشتمل باب "شهادات" على شهادة أنطوان نصري مسرّة بعنوان "الأصالة والتجدد في علم السياسة في المجتمعات العربية تجاه التحولات في عالم اليوم"، وشهادة عبد الله ساعف بعنوان "حال علم السياسة في المغرب". وضم باب "التوثيق" أهمّ "محطات التحوّل الديمقراطي في الوطن العربي"، و"الوقائع الفلسطينية"، و"وثائق التحول الديمقراطي في الوطن العربي" في المدة 1 كانون الثاني/ يناير-28 شباط/ فبراير 2023. وفي باب "مراجعات الكتب" وردت مراجعتان، الأولى أعدّها محمد الشيباني لكتابي "الشعبوية والسياسة العالمية: سبر الأبعاد الدولية والعابرة للحدود"، بتحرير فرانك ستنغل [وآخرون]، وترجمة محمد حمشي، و"الشعب يريد: حين تأكل الديمقراطية نفسها" لأيمن البوغانمي؛ والثانية لآمنة مصطفى دلة لكتاب "مدخل إلى نظرية التعقد في العلاقات الدولية" لمحمد حمشي.