صدور العدد السابع من دوريّة "حكامة"

تضمن العدد ثلاث دراسات: "الذكاء الاصطناعي بين سياسات التنظيم الحكومي والتنظيم الذاتي: مقاربة نظرية"، لأحمد بدران، و"سياسات الهجرة والتكامل الإقليمي: دراسة حالة الهجرة بين مصر والسودان"، لراوية توفيق، و"تسييس الوظيفة العامة في الجهاز البيروقراطي الفلسطيني: إعلاء الموالاة وإقصاء المعارضة"...

صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ومعهد الدوحة للدراسات العليا العدد السابع (خريف 2023) من دورية حِكامة التي تُعنى بالإدارة العامة والسياسات العامة. تضمّن العدد ملفًا خاصًا حول "الإدارة المحلية واللامركزية في الدول العربية"، حرره وقدّمه أحمد الماوري، وشمل باب "دراسات" ثلاث دراسات وردت للملف وهي "الإدارة المحلية في مصر: الواقع والرؤية المستقبلية"، لسمير محمد عبد الوهاب، و"الإدارة المحلّية في ظلّ النزاعات: الحالة اليمنية" لأحمد الماوري، و"الإدارة المحلية السعودية: الوضع الراهن وتصور مستقبلي لمدى تطبيق نهج اللامركزية"، لعدنان بن عبد الله سليمان الشيحة.

ومن خارج الملف، تضمن العدد ثلاث دراسات: "الذكاء الاصطناعي بين سياسات التنظيم الحكومي والتنظيم الذاتي: مقاربة نظرية"، لأحمد بدران، و"سياسات الهجرة والتكامل الإقليمي: دراسة حالة الهجرة بين مصر والسودان"، لراوية توفيق، و"تسييس الوظيفة العامة في الجهاز البيروقراطي الفلسطيني: إعلاء الموالاة وإقصاء المعارضة"، لكل من رشاد توام، وإيهاب محارمة، وبهاء غسان. وبالعدد أيضا ورقة سياسات لشمس الدين الحجاجي بعنوان "استقلال القضاء في نظام ما بعد عام 2013 في مصر: الوضع الراهن ومقترحات الحل". وفي باب "دراسة مترجمة"، نقرأ "اللامركزية والحوكمة"، لجان بول فاغيت، ترجمة عومرية سلطاني. وأخيرًا في باب مراجعات وعروض كتب، "عرض لتقريري أوكسفام الأخيرين بعنوان "اللامساواة تقتل" لأن "البقاء للأغنى"!، قدمتها سجى طُرمان، ومراجعة لتقرير "مؤشر الرّق العالمي 2023" أنجزته هيئة تحرير الدورية.

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