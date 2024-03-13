إصدار "الإعدامات الميدانية": مواطنون عرب قتلوا على يد الأجهزة الأمنية الإسرائيلية خارج إطار القانون

يتناول الكتاب سياسة الإعدام الميداني التي، وفقًا للقانون الدولي تسمى "القتل خارج إطار القانون"، بحق المواطنين العرب في إسرائيل (فلسطينيو 48) على يد الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بين عام 2000 وعام 2022.

صدر حديثًا عن مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان في الناصرة، كتاب ("الإعدامات الميدانية": مواطنون عرب قتلوا على يد الأجهزة الأمنية الإسرائيلية خارج إطار القانون).

يتناول الكتاب سياسة الإعدام الميداني التي، وفقًا للقانون الدولي تسمى "القتل خارج إطار القانون"، بحق المواطنين العرب في إسرائيل (فلسطينيو 48) على يد الأجهزة الأمنية الإسرائيلية (شرطة/ جيش/ حراس الأمن) في الفترة الواقعة بين عام 2000 وعام 2022.

يشتمل الكتاب على قسمين، القسم الأول، إلى جانب مصطلحات الكتاب والمدخل، يعرض ويحلل معلومات وبيانات وإحصاءات لضحايا سياسة "الإعدامات الميدانية" الذي يصل عددهم إلى 79 ضحية في الفترة الزمنية المذكورة، وفق عملية جمع المعلومات والبيانات والمسح الشامل الذي أجرته مؤسسة ميزان في مدة استغرقت أكثر من عام.

ويعرض القسم الثاني ظروف وتفاصيل كل حالة وحالة من هؤلاء الضحايا، ويتوقف عند ضحايا هبّة القدس والأقصى عام 2000، ثم ينتقل إلى كيفية تعامل الأجهزة الرسمية الحكومية والقضائية مع ملفات 79 ضحية لسياسة "الإعدامات الميدانية" وعدم تقديم الضالعين في قتلهم للمساءلة والمحاكمة، بحيث يُبين هذا التعامل العدائي ضد العرب الفلسطينيين باستسهال الضغط على الزناد وإطلاق النار عليهم دون مبرر في معظم الحالات، لمجرد الشك بأن المواطن العربي الفلسطيني "يشكل خطرًا" أو يُعتقد أنه قد سينفذ عمل ما.

من الجدير ذكره، أن الكتاب يوثق أيضًا 8 حالات لضحايا سياسة "الإعدامات الميدانية" قتلوا عام 2023، وذلك في ملحق الكتاب. مع الإشارة إلى أن مؤسسة "ميزان" وثقت أيضًا منذ بداية العام 2024 وحتى الآن 5 حالات أخرى من ضحايا هذه السياسة.

بين يدي الكتاب، وفي مقدمته كتب مدير مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان، المحامي عمر خمايسي: "لقد حرصت مؤسسة ميزان على إعداد هذا الكتاب ليكون الكتاب في متناول الجميع، لما يُمثله من حاجة ضرورية كونه مشروع توثيق ورصد هو الأول من نوعه من حيث الشمولية في رصد وتوثيق تفاصيل لـ79 مواطنًا فلسطينيًا قتلوا نتيجة استخدام سياسة الإعدامات الميدانية على أيدي أفراد من الأجهزة الأمنية الإسرائيلية في الفترة الواقعة من 2000 إلى 2022".

يقع الكتاب في 130 صفحة، وهو من إعداد الكاتب والباحث ساهر غزاوي طالب دكتوراه في جامعة بار إيلان، المسؤول في مؤسسة ميزان عن إعداد التقارير والنشرات والإصدارات التوثيقية والبحثية حول الملفات والقضايا القانونية وحقوق الإنسان.

وقالت "ميزان" إن هذا الكتاب سيترجم إلى اللغة الإنجليزية ولغات أخرى، وهو إصدار يُضاف إلى العديد من إصدارات مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان في الناصرة، التي أصدرتها سابقًا باللغتين العربية والإنجليزية ومنها: “انتهاكات حقوق الإنسان في واحة الديموقراطية”، “مطلوب للتحقيق - المخابرات في محطة الشرطة”، “حالة الطوارئ” الدائمة في إسرائيل”، “صرخات خلف القضبان”، “عكا تحت النار”، “ديمقراطية غارقة بالعنصرية”، “في ضيافة الشاباك”، “مقبرة القسّام - الوقف المسلوب: كشف عملية الاستيلاء على الوقف بقوانين التحايل والقضاء المُجيّر”، "جنوب أفريقيا: الدروس المستفادة".