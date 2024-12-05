صدور العدد 68 من دورية "سياسات عربية"

صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ومعهد الدوحة للدراسات العليا العددُ الثامن والستّون من الدورية العلمية المحكّمة "سياسات عربية"، التي تُعنى بالعلوم السياسية والعلاقات الدولية، وتصدر كلّ شهرين.

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وقد تضمّن العدد ملفًّا خاصًّا بعنوان "الواقعية في العلاقات الدولية: مراجعات نظرية من خلال حالات عربية"، اشتمل على تقديم أعدّه محرر الملف أحمد قاسم حسين.

وضمّ هذه الدراسات: "التسلح ومعضلة الأمن في المنطقة المغاربية: التنافس الجزائري – المغربي" لعبد النور بن عنتر، و"سياسة الردع والدول المراجِعة من منظور واقعي: أزمة سد النهضة نموذجًا" لمروة فكري، و"حدود الواقعية في تفسير مأسسة جامعة الدول العربية وصندوق النقد العربي: من معضلة السجين إلى الألعاب التعاونية" لمحمد خميس، و"التنافس السعودي - الإيراني والمعضلة الأمنية في منطقة الخليج العربي" لمدوخ بن عجمي العتيبي، و"التحوّل في السياسة الخارجية التركية تجاه المنطقة العربية من منظور المدرسة الواقعية: مقاربة نقدية" لعلي باكير.

وفي باب "التوثيق" أهمّ "محطات التحوّل الديمقراطي في الوطن العربي"، و"الوقائع الفلسطينية"، في المدة 1/3-30/4/2024. وفي باب "مراجعات الكتب"، مراجعة عائشة بلحاج لكتاب "مسألة الدولة: أطروحة في الفلسفة والنظرية والسياقات" لعزمي بشارة، ومراجعة نهيلة صوفي لكتاب "من مرحلة ما بعد الديمقراطية إلى مرحلة الديمقراطية الجديدة" لكلاوس فون بايمه.