صدور ترجمة لديوان "دمعة تخدع ظلّها" للشّاعر إحسان أبو غوش

صدر الديوان باللغة العربية عام 2015، يشمل 120 صفحة، بينما صدر باللغة الإنجليزيّة في 90 صفحة، وقد بُوّب إلى أربعة أبواب تضمّ "قصائد فلسفيّة، ووطنيّات، وغزليّات، ونثريّات".

صدرت مؤخرا، ترجمة ديوان "دمعة تخدع ظلّها" للشّاعر إحسان موسى أبو غوش إلى اللغة الإنجليزيّة، والصادرة عن دار النشر الرّعاة للدراسات والنشر، وترجمة الشّاعر محمّد دلّة.

وصدر الديوان باللغة العربية عام 2015، يشمل 120 صفحة، بينما صدر باللغة الإنجليزيّة في 90 صفحة، وقد بُوّب إلى أربعة أبواب.

و"الباب الأوّل: قصائد فلسفيّة، الباب الثاني: وطنيّات، الباب الثّالث: غزليّات، الباب الرّابع: نثريّات".

إحسان موسى أبو غوش شاعر وكاتب من سكان أبوغوش، درس اللغة العربيّة وآدابها والفلسفة الغربية في الجامعة العبريّة في القدس، كما واصل دراسته في الجامعة نفسها لدرجة الماجستير في مجال الشّعر الحديث.

وعمل مدرسًا للغة العربيّة على مدار أكثر من عشر سنوات، كما عمل مديرًا لقسم الثقافة في أبو غوش، ومديرًا عامًّا للمجلس المحليّ، فضلًا عن عمله في مجال الإعلام والتحرير اللغوي لمحطة تلفزيونيّة دوليّة.

ويشغل اليوم منصب في مجال الثقافة ومسؤولًا عن السّلّة الثقافيّة في المجتمع العربيّ، وعضو مجلس ونائب رئيس مجلس أبو غوش المحليّ، ومسؤول ملف التربية والتعليم في أبو غوش.