صدور العدد التاسع من دوريّة "حكامة"

صدور العدد التاسع - المجلّد الخامس - خريف 2024، من دوريّة حكامة، عن المركز العربيّ للأبحاث ودراسة السياسات، ومعهد الدوحة للدراسات العليا.

صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ومعهد الدوحة للدراسات العليا العدد التاسع (خريف 2024) من دورية "حِكامة" التي تُعنى بالسياسات العامة والإدارة العامة.

تضمّن العدد ملفًا خاصًّا عن "إدارة الأزمات البيئية والكوارث الطبيعية"، حرره عبده موسى. شمل الملف خمس دراسات، هي: "أزمة المياه في سياق مناخي واقتصادي صعب في البلاد التونسية التداعيات والتحديات المستجدة" لمنير الجراية، و"الأمن المائي العربي بين الإدارة المؤسساتية والإرادة السياسية: دراسة حالة سورية" لأحمد حج أسعد، و"دور جمعيات المجتمع المدني في تدبير آثار زلزال الحوز في المغرب" لأسماء القادري، و"استجابة المجتمعات إلى الأزمات والكوارث في البيئات الهشة: دراسة حالة شمال غرب سورية" لأحمد قربي ونورس العبد الله، و"تقييم سياسات الحدّ من مخاطر الكوارث في المغرب: الزلازل نموذجًا" لمحمد مرزوق.

غلاف العدد

وتضمن الملف الخاص أيضا تقريرًا عُرض في باب "تقارير وأوراق سياسات"، بعنوان "الاستجابة الحكومية للكوارث الطبيعية في بلدان النزاع: حالة الفيضانات في درنة 2023" لعبد العظيم عبد الملك. وفي باب "دراسة مترجمة"، نُشرت كذلك دراسة بعنوان "دور التنظيم في إدارة الأزمات: بناء قدرات الحوكمة وشرعيتها"، لتوم كريستنسن وبير لاغريد وليز ريكي، من ترجمة عومرية سلطاني.

ومن خارج الملف، نُشرت في باب "دراسات" دراستان، هما: "إدارة حكومة حماس للنظام الأمني في قطاع غزة إثر الانقسام الفلسطيني" لمحمد أحمد صيام، و"سياسات تعمير الصحراء في مصر: بواعث الإنجاز ودلائل الإخفاق"، لرجب عز الدين. وأخيرًا، نشرت هيئة التحرير، في باب "مراجعات وعروض كتب"، مراجعات للكتب الآتية: "دليل نظريات الحوكمة"، و"تصميم السياسات: القيمة المضافة للتفكير التصميمي في الإدارة العامة والسياسة العامة"، و"الديمقراطية التداولية والسياسات العامة والحكم المحلي".

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