صدور العدد الحادي والخمسين من دورية "تبيّن"

اشتمل العدد على الدراسات التالية: "القانون والدولة والـ(ـلا) أمن: بحث في المقاربات الأمنية النقدية ومشكلة الأمن السيبراني"، لسماعين جلة. و"الأخلاق من زاوية براغماتية بين جون ديوي وريتشارد رورتي"، لمحمد جديدي.

صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ومعهد الدوحة للدراسات العليا العدد الحادي والخمسون من الدورية المحكّمة "تبيّن" للدراسات الفلسفية والنظريات النقدية. وقد اشتمل على الدراسات التالية: "القانون والدولة والـ(ـلا) أمن: بحث في المقاربات الأمنية النقدية ومشكلة الأمن السيبراني"، لسماعين جلة. و"الأخلاق من زاوية براغماتية بين جون ديوي وريتشارد رورتي"، لمحمد جديدي. و"التربية بوصفها مؤسِّسة لأخلاق كونية: رهانات إدغار موران على أخلاق للجنس البشري"، لخديجة زتيلي. و"الوجدان: من تحديد هايدغر الأنطولوجي إلى تأسيس هونيث لإتيقا الاعتراف"، لخالد بنشانع.

(غلاف العدد)

وفي باب "ترجمات" تضمّن العدد ترجمة عبد العظيم منادي إدريسي مقالة لماتياس لمكيه بعنوان "ما الذي تعنيه حالة الاستثناء؟ مقاربة تعريفية وتحليلية". وفي باب "مراجعات الكتب" ثلاث مراجعات: الأولى مراجعة كتاب مديح الهويات المرنة لحسن رشيق، أعدّها هشام أشتوك ونزهة ويسران، والثانية مراجعة كتاب التسارع: نقد اجتماعي للزمن لهارتموت روزا، أعدّها محمد العربي العياري، والثالثة مراجعة كتاب معنى الحياة في العالم الحديث لعبد الله بن عبد الرحمن الوهيبي، أعدّها محمد عبد الرزاق حسين.

أما باب "عروض الكتب"، فقد احتوى ثلاثة عروض لكتب صدرت مؤخرًا عن المركز العربي، أعدّتها هيئة تحرير الدورية، وهي البرهان في الفلسفة لمحمد بديع الكسم، ترجمة جورج صدقني، وفلسفة موسى بن ميمون وأثر الفكر الإسلامي فيها: بحث في الأخلاق والتأويل لعبد القادر ملوك، ونماذج الديمقراطية لديفيد هِلد، ترجمة فاضل جتكر.

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