صدور العدد 25 من مجلة "المقدسية" عن مركز دراسات القدس

أصدر مركز "دراسات القدس" في جامعة القدس العدد الـ25 من مجلة "المقدسية" الفصلية، وهي تطبع في 3 طبعات تصدر في بيروت والقاهرة وفلسطين.

صدر العدد الخامس والعشرون (عدد شتاء 2025) من مجلة "المقدسية" الفصلية عن مركز "دراسات القدس" في جامعة القدس، مدشنًا بداية السنة السابعة من عمر المجلة.

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افتتح رئيس جامعة القدس، د. عماد أبو كشك، العدد مشيدا بتطور المجلة خلال السنوات الماضية من عمرها، وبصدور العدد الأول من المجلة باللغة الإنجليزية. وتلى الافتتاحية كلمة العدد التي كتبها د. سعيد أبو علي المشرف العام ورئيس تحرير المجلة، وكرسها للمشهد المقدسي في العام 2024.

وجاء قسم مقالات ودراسات اللاحق ليضم ثلاثة أبحاث، كتب الأولى منها د. وليد سالم مدير تحرير المجلة عن الأوجه المتعددة للقدس من التناقض إلى الاحتفاء بالتنوع. وكتب د. حمدان طه عن دائرة الآثار في فترة الانتداب البريطاني، والأستاذ حسين الديك عن الموقف الأميركي من القدس في ظل إدارة بايدن.

وتضمن ملف العدد دراستين عن القدس في المناهج التعليمية التونسية كتبهما كل من د. محمد نجيب أبو طالب، والأستاذة منال قادري. وتضمنت زاوية المشهد الفلسطيني الجديدة دراسة للدكتور أحمد عبد الحليم عطية عن سارتر وفلسطين في الفكر العربي المعاصر. وفي باب إسرائيليات كتبت الأستاذة إيمان كامل مهنا عن خطة القدس 5800 لعام 2050. وفي قسم إعلام ومعالم كتب الأستاذ عزيز العصا سكرتير تحرير المجلة عن الباحث والمؤرخ والأثري والمرمم د. نظمي الجعبة. وانتهى العدد بطائفة من أخبار الجامعة أعدتها الأستاذة ياسمين الخطيب من دائرة الإعلام في الجامعة.

تحمل مجلة المقدسية الرقم المعياري ISSN27079767. وهي مصنفة لدى دار المنظومة، ويمكن إيجاد نسخ إلكترونية منها على صفحتي عمادة البحث العلمي، والمستودع الرقمي لجامعة القدس.

تطبع المجلة في ثلاث طبعات تصدر في بيروت والقاهرة وفلسطين وتوزع على الجامعات ومراكز البحث والبعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية لدى جامعة الدول العربية وفي الدول العربية. يمكن شراء أعداد المجلة من مواقع: نيل وفرات، وأبجد، ومنصتي.