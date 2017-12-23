"غفار الزلة" تحصد جوائز مهرجان الكويت المسرحي

حصدت مسرحية "غفار الزلة" خمس جوائز، في ختام مهرجان الكويت المسرحي الـ18 الليلة على خشبة مسرح الدسمة بالعاصمة الكويت .

وكانت الجوائز: أفضل مخرج لعبد الله العابر، وأفضل ممثل دور ثان للفنان مشاري المجيبل وأفضل اضاءة لعبد الله النصار وأفضل مؤثرات صوتية لعبد الله البلوشي وأفضل ازياء للدكتور فهد المذن.

من جهتها، نالت مسرحية "الرحمة" على جائزة أفضل عرض متكامل وأفضل ديكور لفيصل العبيد وجائزة كنعان حمد لأفضل ممثل دور اول وجائزة أفضل ممثل واعد للفنان مهدي القصاب.

وفازت مسرحية "صالحة" بجائزة أفضل ممثلة دور اول للفنانة سماح وأفضل ممثلة دور ثان للفنانة لولوة الملا في حين ذهبت جائزة أفضل مؤلف مسرحي للكاتبة فطامي العطار عن نص مسرحية "ليلة ربيع قمراء".

وحصلت على جائزة أفضل ممثلة واعدة دانة حسين عن مشاركتها في مسرحية "موعد مع".

من جانبه، قال مدير ادارة المسرح ومدير المهرجان أحمد التتان في تصريح صحفي إن "اختيار الفائز لم يكن بالأمر السهل ".

وأضاف إن "مستوى جميع العروض المسرحية المقدمة والمشاركة في المهرجان كان جيدا".

رئيس لجنة تحكيم المهرجان الفنان جاسم النبهان، قال في حفل الاختتام ان ملاحظات اللجنة تركزت حول مبدأ الوحدة العضوية بين العناصر المختلفة للعرض المسرحي والخلط بين مصطلحي الموسيقى من جانب والمؤثرات الصوتية من جانب آخر في لائحة العمل بالمهرجان وعدم وجود جائزة للمكياج.

وأضاف ان اللجنة لاحظت الجمع بين وظيفتي المؤلف والمخرج في كثير من عروض المهرجان مما ترتب عليه تحجيم إعمال الخيال على مستوى الإيقاع المرئي والمسموع وعلاقته بالتركيب الدرامي.

وشارك في المهرجان سبعة عروض مسرحية للفرق الأهلية والخاصة ضمن المسابقة الرسمية وهي مسرحية "ليلة ربيع وقمراء" و "صالحة" و "غفار الزلة" و"أمكنة اسماعيل" و"موعد مع" و "هلوسة" و"الرحمة".

وأقيم على هامش المهرجان الذي انطلق في 12 كانون الأول/ ديسمبر الجاري ندوات تطبيقية الى جانب الندوات الفكرية ومنها "الفرجة المسرحية" وورش فنية حول "الأزياء الفانتازية للمسرح" و "المكياج المسرحي والسينمائي والتليفزيوني" و"السينوغرافيا".