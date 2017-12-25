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وفاة الكاتب المصري صلاح عيسى عن 78 عاما

تاريخ النشر: 25/12/2017 - 20:50

وفاة الكاتب المصري صلاح عيسى عن 78 عاما
عرب ٤٨
تحرير : نواف رضوان

قالت أسرة الكاتب والمؤرخ المصري، صلاح عيسى إنه توفي يوم الاثنين، عن 78 عاما بعد أزمة صحية ألمت به ونقل على أثرها للمستشفى قبل أيام قليلة.

وأكد الكاتب حسين عبد الرازق، القيادي بحزب التجمع المصري اليساري، أن الكاتب الكبير صلاح عيسى، توفي متأثرا بمرض السدة الرئوية، بعد أن دخل في غيوبة، وظل على أجهزة التنفس الصناعي، وكانت زوجته السياسية والقيادية بحزب التجمع، أمينة النقاش، قد علمت بخبر وفاته بعد عودته للمنزل من المستشفى، حيث دخل مستشفى السلام العسكري بالمعادي منذ أيام.

وولد عيسى في 1939، وبدأ مشواره بكتابة القصة القصيرة قبل أن تستهويه الكتابة في التاريخ والفكر السياسي والاجتماعي.

عمل بصحيفة الجمهورية وشارك في تأسيس العديد من المجلات والصحف المصرية كما شغل منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة.

أصدر أول كتبه "الثورة العرابية"، عام 1979، لتتوالى بعده الكتب في مجالات مختلفة مثل "حكايات من دفتر الوطن" و"شخصيات لها العجب" و"رجال ريا وسكينة" و"دستور في صندوق القمامة" و"تباريح جريح" و"مثقفون وعسكر".

ملف خلص | القدس عاصمتنا

#صلاح عيسى
#وفاة الكاتب المصري صلاح عيسى

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