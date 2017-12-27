وفاة الفنان بوب جفنيز مصمم الرسوم المتحركة "توم وجيري"

توفي الأميركي بوب جفنيز، مصمم الرسوم المتحركة الشهيرة "توم وجيري"، ومصمم أشهر الشخصيات الكرتونية، عن عمر يناهز 99 عاماً.

وقام جفنيز طوال حياته المهنية، التي دامت أكثر من 60 عاما، بتصميم أبرز الشخصيات الكرتونية مثل "توم وجيري" و"البطة دافي" و"ألفين أند ذا شيبمانكس" و"باباي"، فضلا عن تصميم شخصية "باغز باني" الشهيرة.

وبدأ جفنيز حياته المهنية في ديزني عام 1937، حيث أصبح مشهورا بعمله على شخصية "دونالد داك" و"بياض الثلج".

وانضم بعد ذلك إلى "Warner Bros" في عام 1940، حيث أصبح مشهورا بتصميمه شخصية "باغز باني".

بدأ جفنيز حياته المهنية في ديزني عام 1937، حيث أصبح مشهورا بعمله على شخصية "دونالد داك" و"بياض الثلجوانضم بعد ذلك إلى"Warner Bros" في عام 1940، حيث أصبح مشهورا بتصميمه شخصية "باغز باني".

ووصفت الشخصيات الكرتونية آنذاك بأنها "لطيفة جدا" وغير مناسبة لكي تنتجها أي شركة، لكن إعادة تصميمه لسلسلة الرسوم المتحركة "لوني تيونز"، جعله اسما مشهورا في هذه الصناعة.