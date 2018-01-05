أفول نجم "الروك الأميركي" في 2017 بين الشباب

تفوقت موسيقى "الهيب هوب" و"آر آند بي" على الروك لأول مرة في عام 2017، كأكثر الأشكال الموسيقية انتشارا في الولايات المتحدة لكن ألبوم "ديفايد" لمغني البوب إيد شيران كان الأنجح خلال العام بأكمله.

وقال تقرير شركة نيلسن ميوزيك، التي تتابع سوق الموسيقى العالمية، إنه كانت هناك زيادة بنسبة 72 بالمئة في الاستماع عبر الإنترنت لموسيقى الراب أو الآر آند بي، بينما كان ثمانية من بين أهم عشرة ألبومات موسيقية تنتمي لهاتين الفئتين ومن بينها "دام" لكندريك لامار و"مور لايف" لدريك و"24 كيه. ماجيك" لبرونو مارس.

كما تهيمن موسيقى الراب والآر آند بي، على الترشيحات لجوائز جرامي، التي تعلن هذا الشهر حيث تصدر مغنيا الراب جاي-زد ولامار الترشيحات.

وفي دلالة على أفول نجم الروك بين الشباب، لم يكن ضمن المشاركين في مهرجان كوتشيلا، الموسيقي الأسبوع الحالي أي من نجوم الروك لأول مرة في تاريخ المهرجان الممتد منذ 19 عاما.

ويقام هذا المهرجان على مدى ثلاثة أيام في جنوب كاليفورنيا.

وحصل ألبوم "ريبيوتيشن" لنجمة موسيقى البوب تايلور سويفت على المركز الأول في عام 2017 من حيث حجم المبيعات، حيث بيع منه 1.9 مليون نسخة.

وهذا هو أول ألبوم تصدره سويفت منذ ثلاثة أعوام ولم يكن متاحا للاستماع عبر الإنترنت خلال أول ثلاثة أسابيع من صدوره في نوفمبر تشرين الثاني.

لكن أغنيات شيران، هيمنت على محطات الإذاعة ومواقع الاستماع عبر الإنترنت في عام 2017.

وظلت الأغنية الفردية للمغني الذي يبلغ من العمر 26 عاما "شيب أوف يو" في قائمة بيلبورد لأفضل مئة أغنية على مدى 33 أسبوعا وجرى تشغيلها أكثر من مليار مرة على الإنترنت.