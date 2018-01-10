معرض الكتاب بالقاهرة يستضيف 848 دار نشر

تستضيف الدورة الـ49 من معرض القاهرة الدولي للكتاب 848 دار نشر من 27 دولة عربية وأجنبية، في الفترة بين 26 كانون الثاني/ يناير الجاري حتى 10 شباط/ فبراير المقبل، واختيرت الجزائر كضيف شرف في هذه الدورة.

وأعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب، اليوم الأربعاء، اختيار دولة الجزائر ضيف شرف المعرض.

وقال رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، هيثم الحاج علي، إن "الدورة الـ49 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب ستعقد بمشاركة 27 دولة، منها 15 عربية، و10 أجنبية، إلى جانب دولتين إفريقيتين (لم يذكر أسماء الدول المشاركة)، وبحضور 848 ناشرا مصريا وعربيا وأجنبيا وإفريقيا".

وأضاف أن "الجزائر ستكون ضيف شرف معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته للعام الجاري والممتدة نحو أسبوعين".

وأوضح أن المعرض الدولي سيخصص جناحا خاصا للطفل، إضافة إلى التعاون مع وزارة التعليم، لتخصيص الأسبوع الأخير من المعرض، والذي يتزامن مع بدء الفصل الدراسي الثاني في مصر، لـ"القراءة في المدارس"، ويتضمن أنشطة تثقيفية بعدة مدارس.

و"معرض القاهرة الدولي للكتاب" ينظم سنويا منذ عام 1969، ويعد أضخم حدث ثقافي في مصر، وأحد أكبر معارض الكتاب في الشرق الأوسط.