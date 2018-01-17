إعلان الأفلام المشاركة بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

أعلن مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، الذي يقام سنويا في جنوب مصر، أسماء أكثر من 30 فيلما ضمن قوائم المسابقات الرسمية لدورته السابعة والتي تقام في آذار/ مارس القادم.

وقال المهرجان في بيان صدر عنه، اليوم الأربعاء، إن مسابقة الأفلام الروائية تضم تسعة أفلام من المغرب وتونس وكينيا ونيجيريا وتنزانيا وغانا وبوركينا فاسو ورواندا وجنوب أفريقيا فيما سيتم اختيار الفيلم المصري المشارك بالمسابقة في وقت لاحق.

وتنافس تونس في هذه المسابقة بفيلم (بنزين) للمخرجة سارة العبيدي، فيما ينافس المغرب بفيلم (ايبريتا) للمخرج محمد بوزكو.

وفي مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة ضمت القائمة ثمانية أفلام من ليبيريا وكينيا والكونغو وجنوب أفريقيا والمغرب وتونس.

وينافس المغرب في هذه المسابقة بفيلم (صمت الزنازين) للمخرج محمد نبيل فيما تنافس تونس بفيلم (الأخت الشجاعة) للمخرجين سالم طرابلسي ولطيفة دوغري.

أما مسابقة أفلام الحريات وحقوق الإنسان والتي تحمل اسم الصحفي المصري الراحل الحسيني أبو ضيف فضمت 14 فيلما من السنغال ورواندا وبوركينا فاسو وأوغندا والجزائر وتونس والعراق وفرنسا وجواتيمالا والولايات المتحدة وكندا والفلبين.

وتشارك تونس بفيلم (على كف عفريت) للمخرجة كوثر بن هنية، فيما تشارك الجزائر بفيلم (الشاردة) للمخرجين رضا بلغيط وجولي جوف، ويشارك العراق بفيلمي (العيش والدخان) للمخرج إبراهيم رمضان و(البنفسج) للمخرج باقر الربيعي.

وبذلك تتبقى قائمة مسابقة الأفلام القصيرة التي قالت إدارة المهرجان إنها ستعلنها في شباط/ فبراير القادم، مع الكشف عن برنامج الأفلام المعروضة خارج المسابقات الرسمية.

وتشكلت لجنة اختيار الأفلام للدورة السابعة التي تقام من 16 إلى 22 آذار/ مارس، من كاتب السيناريو عطية الدرديري والمخرج سعد هنداوي والكاتب مشير عبد الله والمخرج خالد الحجر وكاتبة السيناريو وسام سليمان.