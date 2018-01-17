16 عملا روائيًا في قائمة "البوكر" الطويلة

أعلنت الجائزة العالمية للرواية العربية "البوكر"، اليوم الأربعاء، قائمتها الطويلة لدورتها الحادية عشرة والتي ضمت 16 عملا لكتاب نصفهم يظهر للمرة الأولى بالقائمة.

وضمت القائمة أربع روايات فلسطينية هي (الحاجة كريستينا) للكاتب عاطف أبو سيف و(وارث الشواهد) للكاتب وليد الشرفا و(حرب الكلب الثانية) للكاتب إبراهيم نصر الله و(علي - قصة رجل مستقيم) للكاتب حسين ياسين.

كما ضمت روايتين من السودان هما (زهور تأكلها النار) للروائي أمير تاج السر و(الطاووس الأسود) للكاتب حامد الناظر، واثنتين من سورية هما (بيت حدد) للكاتب فادي عزام و(الخائفون) للكاتبة ديمة ونوس، وروايتين من مصر هما (حصن التراب) للكاتب أحمد عبد اللطيف و(شغف) للكاتبة رشا عدلي.

بينما ضمت القائمة رواية واحدة من الأردن هي (هنا الوردة) للكاتب أمجد ناصر، ومن السعودية هي (الحالة الحرجة للمدعو ك) للكاتب عزيز محمد، ومن الجزائر وهي (الساق فوق الساق - في ثبوت رؤية هلال العشاق) للروائي أمين الزاوي، ومن العراق هي (ساعة بغداد) للكاتبة شهد الراوي، ومن الكويت وهي (النجدي) للأديب طالب الرفاعي.

وقالت إدارة الجائزة في بيان نشرته بموقعها على الإنترنت: "شهدت دورة هذا العام من الجائزة ظهور أسماء كتاب للمرة الأولى على القائمة الطويلة وهم... شهد الراوي ووليد الشرفا وأحمد عبد اللطيف ورشا عدلي وعزيز محمد وأمجد ناصر وديمة ونوس وحسين ياسين".

وأضاف البيان أن "شهد الراوي وعزيز محمد هما أصغر كتاب القائمة الطويلة سنا، كما أن الروايتين المترشحتين ‘ساعة بغداد‘ و‘الحالة الحرجة للمدعو ك‘ هي أول عمل روائي لكلا الكاتبين".

وكشفت الجائزة أيضا، اليوم، عن أسماء لجنة التحكيم والمشكلة من خمسة أعضاء برئاسة الناقد والروائي الأردني إبراهيم السعافين وعضوية المترجمة والشاعرة الجزائرية إنعام بيوض والكاتبة والمترجمة السلوفينية باربرا سكوبيتس والقاص الفلسطيني محمود شقير والكاتب والروائي السوداني جمال محجوب.

وقال رئيس مجلس أمناء الجائزة، ياسر سليمان، إنه "تشمل القائمة الطويلة لهذا العام ثلة من الروائيين الذين تألقوا في سماء البوكر العربية في الماضي، وترافقهم مجموعة من الأسماء الجديدة التي تزيد الجائزة ألقا في الحياة الثقافية العربية".

والجائزة العالمية للرواية العربية هي أكبر جائزة سنوية تختص بمجال الإبداع الروائي باللغة العربية، وترعاها مؤسسة جائزة البوكر في لندن، ورغم الإشارة لها في وسائل الإعلام على مدى السنوات السابقة باسم (البوكر العربية) إلا أنها تفضل تعريف نفسها باسم (آي باف).

وتعلن إدارة الجائزة عن القائمة القصيرة لهذه الدورة في شباط/ فبراير على أن يحصل كل مرشح يصل لتلك القائمة على عشرة آلاف دولار، فيما يعلن عن اسم الفائز في 24 نيسان/ أبريل، ويحصل على 50 ألف دولار إضافية.