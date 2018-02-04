فرنسا ترفع المساعدات للترجمة من العربية والعبرية وإليهما

أعلن المركز الوطني للكتاب في فرنسا أنه رفع مساعدات الناشرين لترجمة الكتب من العربية إلى الفرنسية ومن الفرنسية إلى العربية بنسبة 70% من النفقات للسنوات 2018 و2019 و2020".

وأوضح رئيس المركز، فينسان موناديه، في بيان، أن زيادة المساعدات المقدّمة للناشرين لترجمة الكتب، ستشمل ترجمة الكتب من اللغة العبرية أيضًا إلى الفرنسية والعكس، بالنسبة نفسها (70%) العام المقبل.

ويساعد المركز 500 مشروع ترجمة في كل عام، بحيث يستفيد الناشرون عادة من مساعدة تشكل ما بين 40% و60% من النفقات، على ألا يزيد المبلغ عن 35 ألف يورو.

يُذكر أن المركز الوطني للكتاب، هو مؤسسة عامة وهيئة تابعة لوزارة الثقافة الفرنسية، مكلف بمساعدة الفاعلين في قطاع النشر وتعزيز الترجمات من اللغة الفرنسية وإليها، حيث دعم المركز بين العامين 2016 و2017، 251 مشروع ترجمة إلى اللغات الأجنبية، منها 18 كتابا للعربية، وستة كتب للعبرية، فضلا عن 266 مشروع ترجمة إلى الفرنسية منها سبعة كتب من العربية وخمسة من العبرية.