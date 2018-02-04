  2. ثقافة وفنون
  3. حدث

فرنسا ترفع المساعدات للترجمة من العربية والعبرية وإليهما

تاريخ النشر: 04/02/2018 - 15:22

فرنسا ترفع المساعدات للترجمة من العربية والعبرية وإليهما
الكاتبة المغربية ليلى سلماني (أ.ف.ب)
عرب ٤٨ / أ.ف.ب
تحرير : رامي حيدر

أعلن المركز الوطني للكتاب في فرنسا أنه رفع مساعدات الناشرين لترجمة الكتب من العربية إلى الفرنسية ومن الفرنسية إلى العربية بنسبة 70% من النفقات للسنوات 2018 و2019 و2020".

وأوضح رئيس المركز، فينسان موناديه، في بيان، أن زيادة المساعدات المقدّمة للناشرين لترجمة الكتب، ستشمل ترجمة الكتب من اللغة العبرية أيضًا إلى الفرنسية والعكس، بالنسبة نفسها (70%) العام المقبل.

ويساعد المركز 500 مشروع ترجمة في كل عام، بحيث يستفيد الناشرون عادة من مساعدة تشكل ما بين 40% و60% من النفقات، على ألا يزيد المبلغ عن 35 ألف يورو.

يُذكر أن المركز الوطني للكتاب، هو مؤسسة عامة وهيئة تابعة لوزارة الثقافة الفرنسية، مكلف بمساعدة الفاعلين في قطاع النشر وتعزيز الترجمات من اللغة الفرنسية وإليها، حيث دعم المركز بين العامين 2016 و2017، 251 مشروع ترجمة إلى اللغات الأجنبية، منها 18 كتابا للعربية، وستة كتب للعبرية، فضلا عن 266 مشروع ترجمة إلى الفرنسية منها سبعة كتب من العربية وخمسة من العبرية.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#فرنسا
#ترجمة
#اللغة العربية
#المركز الوطني للكتاب

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

جييرمو ديل تورو يحصد جائزة رابطة المخرجين
جييرمو ديل تورو يحصد جائزة رابطة المخرجين

2018-02-04

هيلين ميرين تدخل قصر "وينشستر" الغامض في فيلمها الجديد
هيلين ميرين تدخل قصر "وينشستر" الغامض في فيلمها الجديد

2018-02-03

اضطرابات حول فيلم هندي... ومنع عرضه في ماليزيا
اضطرابات حول فيلم هندي... ومنع عرضه في ماليزيا

2018-02-02

الأكثر قراءة

مواجهات ببرقين والاحتلال يستدعي تعزيزات ويفرض حظرا للتجوال

مواجهات ببرقين والاحتلال يستدعي تعزيزات ويفرض حظرا للتجوال

2018-02-03
شهيد برصاص الاحتلال بمواجهات في جنين

شهيد برصاص الاحتلال بمواجهات في جنين

2018-02-03
حالة الطقس: ارتفاع درجات الحرارة بأعلى من المعدل السنوي

حالة الطقس: ارتفاع درجات الحرارة بأعلى من المعدل السنوي

2018-02-03
مرة أخرى الاحتلال يفشل في اعتقال منفذ عملية نابلس

مرة أخرى الاحتلال يفشل في اعتقال منفذ عملية نابلس

2018-02-03
الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ 100 هجوم بسيناء بموافقة السيسي

الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ 100 هجوم بسيناء بموافقة السيسي

2018-02-03