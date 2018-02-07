مؤلفو "غيم أوف ثرونز" يكتبون أفلام حرب النجوم الجديدة

كشفت شركة والت ديزني، في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، عن التعاقد مع مؤلفي مسلسل صراع العروش (غيم اوف ثرونز) الشهير لكتابة سلسلة جديدة من أفلام حرب النجوم (ستار وورز).

وقالت الشركة إن ديفيد بنيوف ودي.بي وايس سيكتبان وينتجان السلسلة الجديدة التي ستكون منفصلة عن ملحمة سكاي ووكر وكذلك عن الثلاثية التي أعلن عنها مؤخرا بتوقيع المخرج رايان جونسون.

وقالت رئيسة شركة لوكاسفيلم، كاثلين كنيدي، في بيان إن تمكن بنيوف ووايس "من الشخصيات المعقدة وعمق وثراء الميثولوجيا سيضيف أبعادا جديدة وسيدفع ستار وورز قدما بطريقة أرى أنها ستكون مثيرة للغاية".

وكانت ديزني أعلنت في تشرين الثاني/ نوفمبر أن جونسون، مخرج فيلم (ستار وورز: ذا لاست جيداي)، سيكتب ويخرج أول أفلام ثلاثية جديدة ضمن سلسلة الخيال العلمي الناجحة وسيدخل شخصيات جديدة ويستكشف عوالم لم تظهر على الشاشة من قبل.

وبدأ عرض فيلم (ذا لاست جيداي) في كانون الأول/ ديسمبر وحقق أرباحا تجاوزت 1.3 مليار دولار على مستوى العالم.

وحققت شبكة (إتش.بي.أو) التلفزيونية التي تنتج مسلسل غيم أوف ثرونز نجاحا باهرا على مستوى العالم، كما حصل المسلسل الذي تدور أحداثه في إطار خيالي يشبه العصور الوسطى على عدد من الجوائز. وتابع الموسم السابع من المسلسل نحو 30 مليون مشاهد في الولايات المتحدة وحدها العام الماضي.

ومن المقرر عرض الموسم الأخير من المسلسل في 2019. وقال بنيوف ووايس إنهما من محبي حرب النجوم منذ وقت طويل.

وأضافا في بيان مشترك "في صيف 1977 سافرنا إلى مجرة بعيدة للغاية ونحلم بها منذ ذلك الحين" في إشارة إلى أول أفلام سلسلة حرب النجوم.

وتابع البيان "نتشرف بهذه الفرصة... خائفان بعض الشيء لهذه المسؤولية ومتحمسان بشدة للبدء بمجرد استكمال الموسم الأخير من غيم أوف ثرونز".