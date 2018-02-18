تجارب المنافي حاضرة في مهرجان القاهرة الأدبي

وسط تجارب وحكايات لمبدعين غادروا بلدانهم، سواء راغبين أو مكرهين، لكنهم تمسكوا بالحبل السري الذي يربطهم بالوطن وظلوا يكتبون عنه، انطلق مهرجان القاهرة الأدبي في دورته الرابعة مساء السبت.

وقال مدير المهرجان، محمد البعلي، في كلمة الافتتاح ببيت السحيمي في القاهرة الفاطمية "الدورة الرابعة تحاول تسليط الضوء على ظاهرة منتشرة، وأصداؤها في كل مكان، ليس فقط بمجال الأدب، ظاهرة الأدباء الذين يعيشون خارج أوطانهم سواء مجبرين أو باختيارهم".

وتقام الدورة الرابعة للمهرجان تحت شعار "الوطن... من بعيد" بمشاركة شعراء وكتاب ونقاد من الولايات المتحدة وكندا وألمانيا وفنلندا والدنمرك وسلوفاكيا وأنجولا وسوريا وفلسطين ومصر.

وجمعت الجلسة الافتتاحية للمهرجان، الشاعرة السورية رشا عمران، التي تعيش في مصر منذ 2012 والكاتب الأميركي مايكل مارش الذي يعيش في جمهورية التشيك.

وألقت رشا عمران نصا نثريا بعنوان "على مصر باخدلك الشام" عبرت فيه عن معنى الوطن بالنسبة لها.

وقالت "عشت حياتي كلها وأنا أبحث عن فكرة الوطن، من الصعب جدا لمن لا يعيش في نفس المدينة التي ينتمي إليها بالولادة والمنبت أن يعرف فعلا ما هو الوطن".

وأضافت "الوطن مفردة بائسة، توهمنا بالحنين نحو ما لا ندرك ما هو حقا، حنينا ليس للمفردة المجردة، حنينا لذاكرة مليئة بالتفاصيل الصغيرة ودقيقة تشكل مشهدا عاما كبيرا، ذلك المشهد كلما يطل، يطل معه الوطن".

وأشارت إلى أنها اختارت العيش في مصر نظرا إلى اللغة حيث يمكنها أن تتواصل بالعربية مع محيطها دون قيود وكذلك لأن القاهرة تشبه دمشق إلى حد كبير.

وبينما حملت الشاعرة السورية وطنها في مخيلتها وسافرت به، يقول الشاعر الأمريكي مايكل مارش إنه خرج من الولايات المتحدة في الستينات قاصدا تشيكوسلوفاكيا للبحث عن نفسه أو لتحقيق ذاته.