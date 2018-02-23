  2. ثقافة وفنون
  3. حدث

"ياردي": أولى تجارب إدريس إلبا الإخراجية في مهرجان برلين

تاريخ النشر: 23/02/2018 - 16:30

"ياردي": أولى تجارب إدريس إلبا الإخراجية في مهرجان برلين
عرب ٤٨/ وكالات
تحرير : نواف رضوان

يقول الممثل البريطاني، إدريس إلبا، إن فيلم "ياردي" أولى تجاربه الإخراجية، والذي يعرض في مهرجان برلين السينمائي، ويصور حياة مجتمع المهاجرين القادمين من جاميكا في لندن خلال الثمانينات، هو تذكرة بتشابك الثقافات المتعددة في بريطانيا.

وقال إلبا، خلال مؤتمر صحفي بعد عرض فيلمه في المهرجان يوم الخميس "ياردي... هو تذكرة بأصولنا في إنجلترا".

ويتتبع الفيلم رحلة "دي" وهو شاب صغير وعضو في عصابة يفقد شقيقه الأكبر في شجار بمنطقة كينجستون في جاميكا.

وبعد مرور عشرة أعوام على وفاة شقيقه لا يزال "دي"، يعاني من الصدمة فيقوم والده بالتبني وهو تاجر مخدرات بإرساله إلى لندن، ليثنيه عن محاولة الثأر لكن شبح شقيقه يظل يلاحقه فلا يهدأ له بال حتى يأخذ بالثأر.

ويقول إلبا إنه استلهم أحداث فيلمه من صدمة فقدان والده قبل خمسة أعوام.

والفيلم مقتبس عن رواية صدرت عام 1992 للمؤلف البريطاني من أصل جاميكي فيكتور هيدلي، ووصفها ناشرها بأنها أول كتاب مشهور يستهدف جمهور السود في بريطانيا.

وقال إلبا إن فيلمه ليس عن "السود" لكن عن الثقافة الجاميكية. وأضاف "أعتقد أنه أمر خطير للغاية أن نصنف القصص بحسب اللون. أنا أحكي القصص بحسب الثقافات".

و"ياردي"، من بين نحو 400 فيلم تعرض في مهرجان برلين الذي يختتم فعالياته يوم 25 شباط/ فبراير.

ملف خاص | القدس عاصمتنا


تعليقات Facebook

مواد متعلقة

فيلم وثائقي عن التعذيب في السجون المصرية
فيلم وثائقي عن التعذيب في السجون المصرية

2018-02-22

بمهرجان برلين: فيلم كوميدي يتحدى الصور النمطية عن إيران
بمهرجان برلين: فيلم كوميدي يتحدى الصور النمطية عن إيران

2018-02-22

بمشاركة 783 دار نشر: افتتاح معرض مسقط الدولي للكتاب
بمشاركة 783 دار نشر: افتتاح معرض مسقط الدولي للكتاب

2018-02-22

الأكثر قراءة

حالة الطقس: ماطر نهارا وغائم جزئيا في ساعات الليل

حالة الطقس: ماطر نهارا وغائم جزئيا في ساعات الليل

2018-02-22
استشهاد فلسطيني بعد تعرضه للضرب من قبل جنود الاحتلال

استشهاد فلسطيني بعد تعرضه للضرب من قبل جنود الاحتلال

2018-02-22
ليبرمان: اتصالات من وراء الكواليس لتبادل أسرى

ليبرمان: اتصالات من وراء الكواليس لتبادل أسرى

2018-02-22
الملف 4000: تسجيل صوتي لألوفيتش يطلب تغطية إيجابية لنتنياهو

الملف 4000: تسجيل صوتي لألوفيتش يطلب تغطية إيجابية لنتنياهو

2018-02-22
عودة العمل كالمعتاد في مطار اللد

عودة العمل كالمعتاد في مطار اللد

2018-02-22