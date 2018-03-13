أيام قليلة لانطلاق مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

تنطلق بعد أيام قليلة، الدورة السابعة من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، حيث يبدأ المهرجان يوم 16 من شهر آذار الجاري، وينتهي في 22 من الشهر نفسه. ومن المقرر إقامة حفل الافتتاح في معبد حتشبسوت في البر الغربي، تقديم الإعلامية المصرية جاسمين طه زكي.

أما حفل الختام وتوزيع الجوائز وشهادات التقدير، فسيُقام في معبد الأقصر في البر الشرقي، وتقدمه الإعلامية المصرية إنجي علي، والسودانية تسنيم رابح. وتُهدى الدورة إلى اسم كل من الراحلين المخرج السوداني حسين مأمون شريف، وهو يعد أحد أهم وأبرز السينمائيين السودانيين، والفنان أحمد زكي ويعرض له فيلم "أرض الخوف" بحضور ابنه هيثم أحمد زكي، والمخرج داوود عبد السيد. وسيتم تكريم كل من المخرج السنغالي موسى توريه، وهو أحد رموز السينما الأفريقية، والفنانين جميل راتب وغادة عادل.

وقد انتهت، مُؤخّرا، لجنة مشاهدة الأفلام من اختيار الأعمال المقررة مشاركتها في قسم الأفلام القصيرة. إذْ لم يكن الاختيار قد تمّ حتى الآن، ليتقرّر منافسة 21 فيلماً من عدة دول في هذا القسم. من مصر، تشارك أربعة أفلام هي "عيد جواز" للمخرج أحمد عصام السيد، "جزيرة التوت" للمخرج خالد منصور، "ونس" للمخرج أحمد عادل، وأخيراً يشارك فيلم "الخطاف" للمخرج يوسف أبو دان.

أفلام مشاركة

من المغرب يشارك فيلمان، هما "الحذاء" للمخرجة جيهان خلف الله، و"عناق" للمخرجة سهام العلوي، ومن تونس يشارك فيلم "كعبة حلوى" للمخرج عبد الحميد بوشناق، ومن الجزائر يشارك فيلمان هما: "الأرض القاحلة" للمخرجة ليلى سعيد، وفيلم "لطيف، لطيف جدًا" للمخرج الخير زيداني. ومن رواندا يشارك فيلمان هما "انتظار" للمخرج إمبابازي فيلبرت آيمي و"أمفورا" للمخرج صامويل إيشموي. تشارك الكاميرون بفيلم "تحد" للمخرجة سيريل رينجو. ومن السنغال يشارك فيلم "جبريل" للمخرج مامادو الأمين سك، ومن غانا فيلم "إيف كورنو" للمخرجة ماجدلين أريم كواشي، وفيلم "ميراث" للمخرجة فاطوماطا تييوي كوليبالي من مالي. ومن إنتاج مشترك بين السنغال وبلجيكا يشارك فيلم "الأم بوبو" للمخرجات إبراهيما سيدي وروبين أندلفينجر. ومن جنوب أفريقيا يشارك فيلم "نومفوندو" للمخرجة سيهلي هلوفيو، ويشارك أيضاً فيلم "نخبة" للمخرج إنج-ريجي هونكباتين وهو إنتاج مشترك بين بنين وفرنسا. ومن تشاد يشارك فيلم "الأمانة المهمة" للمخرجة إتشي كويلو. وفيلم "تحت علم السكون" يدخل المسابقة وهو عمل من جنوب أفريقيا للمخرج دافون دلما. أخيراً يشارك من السودان فيلم "حسين ريتشارد" للمخرج ماهر حسن.



المسابقة الرسميّة

تم منذ فترة اختيار قسم أفلام المسابقة الرسمية، وبلغ عددها عشرة أفلام وهي: الفيلم الرواندي "بذرة الذكريات"، ومن تونس فيلم "بنزين" وفيلم "عصابة مرسيليا" من جنوب أفريقيا، والفيلم النيجيري هكوندي، ومن المغرب فيلم "ابريتا"، ومن غانا يشارك فيلم "كتيكي"، ومن مصر فيلم "الأصليين"، وتشارك كينيا بفيلم "الهروب" وفيلم "مفترق الطرق" من تنزانيا، وأخيراً يشارك في هذا القسم فيلم "ولاي" من بوركينافاسو.

وتضم لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة كلا من ليلى علوي وآسر ياسين من مصر، والفنانة تيري فيتو من جنوب أفريقيا، والمخرج المالي إسماعيل سيسيه، ومن تونس المخرج عبد اللطيف بن عمار. وفي مسابقة أفلام الحريات وحقوق الإنسان وجائزة "الحسيني أبو ضيف"، لأفضل فيلم عدد 8 أفلام بما فيها مصر، فتضم لجنته كلا من المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي والسيناريست المصري تامر حبيب، والمنتج المصري محمد حفظي، وغادة جبارة أستاذ بمعهد السينما بمصر، والفنانة السورية كندة علوش.