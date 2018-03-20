مهرجان مسقط السينمائي: 95 فيلما ونجوم من أنحاء العالم

تنطلق الأسبوع المقبل الدورة العاشرة من مهرجان مسقط السينمائي الدولي تحت شعار "السينما تجمعنا" بمشاركة 95 فيلما وحضور عدد من نجوم السينما العربية والعالمية.

وتتوزع الأفلام المشاركة على ست مسابقات هي مسابقة الأفلام الطويلة وتضم 16 فيلما ومسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة وتضم سبعة أفلام ومسابقة الأفلام الروائية القصيرة وتضم 32 فيلما ومسابقة الأفلام الوثائقية القصيرة وتضم 13 فيلما ومسابقة الأفلام الروائية العمانية وتضم 20 فيلما ومسابقة الأفلام الوثائقية العمانية وتضم سبعة أفلام.

وقال رئيس المهرجان، محمد الكندي، في مؤتمر صحفي "هذا مهرجان كبير، وما وصلنا إليه من جاهزية لإقامة هذا المهرجان دليل على أننا على وشك أن نصل لبر الأمان".

وأضاف "كانت التحديات حاضرة سواء كانت مالية أو تنظيمية لكننا استطعنا مقاومتها وتجاوزها".

وتُقام الدورة العاشرة من المهرجان في الفترة من 26 إلى 31 آذار.

وبجانب عروض الأفلام، يقيم المهرجان ورشة عمل بعنوان "كيف تصنع فيلما بالهاتف النقال" يوم آذار بجامعة السلطان قابوس، وندوة بعنوان "السينما بين حرية التعبير والوصاية" يوم 28 آذار، إضافة إلى احتفال خاص بالطفل يوم 30 آذار يُعرض خلاله الفيلم التونسي "زينب تكره الثلج" من إخراج كوثر بن هنية.

ويقام مهرجان مسقط السينمائي الدولي كل عامين وتنظمه الجمعية العمانية للسينما.